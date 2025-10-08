Головна Країна Політика
Справа про підрив «Північних потоків». Посол прокоментував арешт українця в Польщі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Справа про підрив «Північних потоків». Посол прокоментував арешт українця в Польщі
Василь Боднар каже, що консули контактують із заарештованим громадянином України та консультують його
За словами дипломата, остаточне рішення щодо громадянина України буде ухвалювати польський суд

Україна не втручається у розслідування проти українця Володимира З. Польські правоохоронці затримали його за запитом Німеччини у справі про підрив «Північних потоків». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла України в Польщі Василя Боднара в інтерв'ю Rmf Fm.

За словами дипломата, остаточне рішення щодо громадянина України буде ухвалювати польський суд. «Ми не втручаємося, бо це просто судова справа. Все залежить від правосуддя. Звичайно, суд є судом і він повинен ухвалити відповідне рішення. Українська сторона поводиться відповідно до польського права», – каже він.

Посол наголосив, що українські консули контактують із заарештованим громадянином України і консультують його, як «вирішити справу належним чином, відповідно до законодавства». «Звичайно, в наших інтересах захищати інтереси нашого громадянина, і ми зі свого боку, як посольство і консульство, надаємо йому всю необхідну підтримку», – додав Боднар.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що видача Німеччині українця, підозрюваного у підриві газопроводів «Північний потік», не відповідає інтересам Польщі. Туск зазначив, що остаточне рішення щодо екстрадиції чоловіка, затриманого під Варшавою наприкінці вересня, ухвалить суд. Водночас він підкреслив, що саме існування таких трубопроводів зробило Європу надмірно залежною від російських енергоресурсів.

До слова, польський суд вирішив продовжити термін ув'язнення українця Володимира З. на 40 днів. Він підозрюється Німеччиною у підриві газопроводу «Північний потік».

Теги: Північний потік Польща Василь Боднар

