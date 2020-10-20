Польська експертка розповіла про недоліки Стамбульської конвенції



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«Стамбульська конвенція не пропонує нових механізмів боротьби з домашнім насильством»

Гендерний аспект у питаннях боротьби з домашнім насильством тільки ускладнює проблему, вважає директорка Центру міжнародного права Ордо Юріс (Польща) Кароліна Павловська.

«Результати загальноєвропейського опитування показують, що масштаби насильства щодо жінок у Польщі ще до ратифікації нею Стамбульської конвенції, були набагато менші, ніж у країнах, які вже впроваджували гендерний аспект у боротьбі з насильством», – розповіла вона виданню Цензор.нет.

Стамбульська конвенція наголошує на ідеологічному баченні домашнього насильства, повністю ігноруючи реальні, науково доведені, причини цього явища. Кароліна Павловська наголошує: «У Стамбульській конвенції не міститься будь-яких пропозицій, що стосуються боротьби з соціальними дисфункціями, такими як алкоголізм та інші види залежності, розпад сімейних зв'язків, атомізація суспільства. Вражає те, що в міжнародному документі повністю втрачено також аспект боротьби з порнографією і сексуалізацією образу жінок і дівчат. Все це призводить до того, що представлене в Конвенції бачення боротьби з насильством не може бути ефективним інструментом».

Крім того, на її думку, Стамбульська конвенція не пропонує нових механізмів боротьби з домашнім насильством.

«Існує думка, що Стамбульська конвенція посилила захист жертв насильства у Польщі. Насправді ключові механізми щодо захисту слабких містилися в законах країни до ратифікації Конвенції Польщею 2015 року. Зміни відбулися завдяки тому, що держава вже багато років робить кроки щодо посилення захисту жертв злочинів. Проєкт відповідного закону був поданий на розгляд Сейму Польщі ще за пів року до підписання конвенції і за три роки до її ратифікації», – пояснює Кароліна Павловська.

Нагадаємо, Конвенція Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством була відкрита для підписання 11 травня 2011 року в Стамбулі, Туреччина. На сьогодні документ ратифікували 34 країни. Серед тих, хто не ратифікував, – Великобританія, Чехія, Угорщина, Болгарія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Словаччина й Україна. У Польщі конвенцію було ратифіковано 2015 року. Але в липні 2020 року Міністр Юстиції Збігнєв Зьобро закликав почати процес виходу Польщі з цієї угоди. Про можливість виходу зі Стамбульської конвенції заявляли і в Туреччині.

Інститут правової культури Ordo Iuris (Ордо Юріс) – незалежна юридична організація, заснована в Польщі, акредитована Європейським парламентом. Інститут об'єднує вчених і практикуючих юристів із метою розвитку правової культури, заснованої на повазі до людської гідності і прав. Ордо Юріс виступав як третя сторона в міжнародних розглядах, зокрема у Верховному суді Польщі, Європейському комітеті з соціальних прав і Європейському суді з прав людини. Крім того, організація повинна надати свої висновки за запитом Венеціанської комісії, Моніторингового комітету ПАРЄ і Комітету ЛІБЕ Європейського Парламенту.

Джерело: Обозреватель