Польські прикордонники затримали російське судно: екіпаж був п’яним

Прикордонники висадилися на борту російського судна і виявили, що капітан корабля мав у крові 2 проміле алкоголю

Прикордонники висадилися на борту російського судна і виявили, що капітан корабля мав у крові 2 проміле алкоголю

Російське судно відхилилося від курсу та, не відповідаючи на радіозапити польської берегової служби, прямувало в бік пляжу

Польські прикордонники затримали в Балтійському морі російське судно. Капітан корабля мав у крові два проміле алкоголю, а два офіцери – по півтора. Про це повідомляє Польське радіо.

Російське суховантажне судно, що йшло з Клайпеди до ґданського Північного порту, відхилилося від курсу та, не відповідаючи на радіозапити польської берегової служби, прямувало в бік пляжу.

У зв’язку з цим морська адміністрація звернулася до Прикордонної служби. На місце вирушив патрульний катер SG-215. Прикордонники висадилися на борту російського судна і виявили, що капітан корабля мав у крові два проміле алкоголю, а два офіцери – по півтора.

Зараз російський суховантаж стоїть на рейді, а на борту працівники польської прикордонної служби займаються його оформленням.

Зазначається, що дане судно, що має 120 метрів у довжину і понад сім метрів осадки, перевозило сталеві конструкції.

До слова, до Туреччини прибуло судно THOR (IMO 9291418), на борту якого три доби тримають тіло українського моряка.