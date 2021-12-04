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    Польські прикордонники затримали російське судно: екіпаж був п’яним

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    Прикордонники висадилися на борту російського судна і виявили, що капітан корабля мав у крові 2 проміле алкоголю - Польські прикордонники затримали російське судно: екіпаж був п’яним
    Прикордонники висадилися на борту російського судна і виявили, що капітан корабля мав у крові 2 проміле алкоголю
    фото ілюстративне

    Російське судно відхилилося від курсу та, не відповідаючи на радіозапити польської берегової служби, прямувало в бік пляжу

    Польські прикордонники затримали в Балтійському морі російське судно. Капітан корабля мав у крові два проміле алкоголю, а два офіцери – по півтора. Про це повідомляє Польське радіо.

    Російське суховантажне судно, що йшло з Клайпеди до ґданського Північного порту, відхилилося від курсу та, не відповідаючи на радіозапити польської берегової служби, прямувало в бік пляжу.

    У зв’язку з цим морська адміністрація звернулася до Прикордонної служби. На місце вирушив патрульний катер SG-215. Прикордонники висадилися на борту російського судна і виявили, що капітан корабля мав у крові два проміле алкоголю, а два офіцери – по півтора.

    Зараз російський суховантаж стоїть на рейді, а на борту працівники польської прикордонної служби займаються його оформленням.

    Зазначається, що дане судно, що має 120 метрів у довжину і понад сім метрів осадки, перевозило сталеві конструкції.

    До слова, до Туреччини прибуло судно THOR (IMO 9291418), на борту якого три доби тримають тіло українського моряка.

    Теги: прикордонники Польща
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    Польські прикордонники затримали російське судно: екіпаж був п’яним