Поляків лякає, як Стамбульська конвенція насаджує гендерну ідеологію, – директорка Ordo Iuris

Кароліна Павловська: Ми переконані, що здорова сім'я, яка функціонує належним чином, – це найкраще місце для здорових відносин

Кароліна Павловська: Ми переконані, що здорова сім'я, яка функціонує належним чином, – це найкраще місце для здорових відносин

«Люди у Польщі бояться так званого сексуального виховання, яке сексуалізує їхніх дітей із наймолодшого віку»

Громадські організації Польщі ініціюють денонсацію Стамбульської конвенції. Основні причини – наявність у документі гендерної ідеології та радикальних поглядів. Про це розповіла директорка центру міжнародного права Інституту Ordo Iuris Кароліна Павловська в інтерв'ю агентству «Укрінформ».

«Люди у Польщі дуже налякані тим, як насаджується гендерна ідеологія, особливо у школі для дітей. Вони бояться так званого сексуального виховання, яке сексуалізує їхніх дітей із наймолодшого віку», – зазначила вона.

За словами Павловської, активісти громадських організацій Польщі працюють над тим, щоб дати підстави уряду почати процес виходу зі Стамбульської конвенції. Крім того, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький доручив міністерству закордонних справ почати роботу над альтернативним документом – Конвенцією прав сім'ї.

«Контрпропозиція, яку висуває наша організація, – це Конвенція прав сім’ї, більшість із яких узяті зі Стамбульської конвенції. Ми маємо великі емпіричні знання про корінні причини насильства, і так само ми переконані, що здорова сім’я, яка функціонує належним чином, – це найкращий простір для здорових відносин. Ці знання підтверджені дослідженнями й у США, й у Канаді. Тому це відповідь на запитання, що краще закріпить права родини», – каже Кароліна Павловська.

Конвенцію Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством відкрили для підписання 11 травня 2011 року у Стамбулі. Наразі документ ратифікувало 34 країни. Серед тих, хто не ратифікував, – Великобританія, Чехія, Угорщина, Болгарія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Словаччина й Україна. У Польщі конвенцію ратифікували у 2015 році. Але в липні 2020 року міністр юстиції Збігнєв Зьобро закликав почати процес виходу Польщі з цієї угоди.

Інститут правової культури Ordo Iuris («Ордо Юріс») – незалежна юридична організація, заснована в Польщі, акредитована Європейським парламентом. Інститут об'єднує вчених і юристів-практиків із метою розвитку правової культури, заснованої на повазі до людської гідності та прав.

«Ордо Юріс» був третьою стороною в міжнародних розглядах, зокрема у Верховному суді Польщі, Європейському комітеті з соціальних прав і Європейському суді з прав людини. Крім того, організація має надавати свої висновки за запитом Венеціанської комісії, моніторингового комітету ПАРЄ і комітету з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) Європейського парламенту.