США готують історичні переговори між Ізраїлем та Ліваном: Axios повідомив деталі

Державний секретар США Марко Рубіо проведе зустріч із послами Ізраїлю та Лівану у Вашингтоні
фото: AP

Прямих переговорів між країнами не було з 1993 року

У Вашингтоні у вівторок, 14 квітня, мають відбутися прямі переговори між представниками Ізраїлю та Лівану за посередництва США. Це може стати першою подібною зустріччю на високому рівні між країнами за десятиліття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Як пише ЗМІ, державний секретар США Марко Рубіо готує історичну дипломатичну зустріч, яка може змінити хід війни на Близькому Сході. Подібних прямих переговорів між країнами не було з 1993 року. Але постійне знищення бойовиків «Хезболли», які влаштовує Ізраїль на території Лівану, змушує вести переговорний процес. На його швидкий початок міг вплинути президент США Дональд Трамп.

Згідно з джерелами видання, на порядку денному стоятимуть три ключові питання:

  • негайне припинення вогню та зупинка наземного вторгнення;
  • довгострокове роззброєння терористичного угруповання «Хезболла»;
  • підписання повноцінної мирної угоди між країнами.

Окрім Рубіо у переговорах братимуть участь посол США в Лівані Мішель Ісса, радник Держдепу Майкл Нідхем, а також посли Ізраїлю та Лівану – Єхіель Лейтер і Нада Хамаде.

«Як прямий наслідок безрозсудних дій «Хезболли», ізраїльський та ліванський уряди беруть участь у відкритих, прямих дипломатичних переговорах на високому рівні за посередництва Сполучених Штатів. Ізраїль воює з «Хезболлою», а не з Ліваном, тому немає жодної причини, чому два сусіди не повинні переговорювати», – йдеться в заяві Держдепу США.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про намір розпочати прямі мирні переговори з Бейрутом. Основною метою діалогу має стати повне роззброєння угруповання «Хезболла» та встановлення стабільних відносин між країнами.

Як повідомлялося, на тлі невдалих переговорів між США та Іраном у Пакистані Армія оборони Ізраїлю готується до відновлення бойових дій. Начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Еял Замір доручив військовим перейти до «підвищеного стану готовності» та підготуватися до відновлення бойових дій з Іраном. ЗМІ також пишуть, що ЦАХАЛ готується не лише до відновлення війни, а й до можливого раптового удару Ірану по Ізраїлю.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган різко виступив проти Ізраїлю, звинувативши Єрусалим у злочинах проти палестинців і жителів Лівану та пригрозивши можливими військовими діями.

