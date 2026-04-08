США заявили про хвилю іранських кібератак на інфраструктуру

Іранські хакери атакують енергетику США

Американські федеральні служби безпеки повідомили про різке зростання кібератак, які пов’язують з іранськими хакерськими угрупованнями, підтримуваними Корпусом вартових ісламської революції. Про це повідомляє The Guardian, пише «Главком».

У спільній заяві CISA, FBI, NSA та Міністерства енергетики США зазначається, що хакери націлені на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема системи водопостачання, енергетику та державні установи.

За інформацією відомств, зловмисники атакують публічно доступні програмовані логічні контролери та системи диспетчерського управління (SCADA), які використовуються для керування інфраструктурними об’єктами.

У деяких випадках хакери змінювали дані в системах, втручалися в роботу обладнання та викрадали технічну інформацію, що вже призвело до операційних збоїв і фінансових втрат.

У повідомленні наголошується, що метою атак є «деструктивний вплив у Сполучених Штатах». Попередження також пов’язують із різкими заявами президента Дональда Трампа, який пригрозив ударами по іранській енергетичній інфраструктурі у разі відсутності домовленостей.

Американські служби безпеки закликали операторів критичної інфраструктури негайно посилити захист систем, оскільки ризик подальших атак залишається високим.

Раніше президент США Дональд Трамп зробив заяву про напружені переговори з іранцями, але остаточного рішення щодо можливого удару поки не ухвалено. Увага ЗМІ прикута до подій на Близькому Сході, оскільки раніше Трамп поставив Ірану дедлайн щодо припинення вогню та розблокування Ормузької протоки.

Нагадаємо, прем’єр Пакистану Шахбаз Шариф запропонував двотижневе перемир’я між сторонами, відкриття Ормузької протоки як жест доброї волі та паузу для завершення дипломатичних переговорів.

Трамп планує розглянути заклик перенести термін атак на енергетичну інфраструктуру та мости Ірану на два тижні. «Президента повідомили про пропозицію, і відповідь неодмінно надійде», – заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт.

До слова, США витратили від $22,3 до $31 млрд на військову операцію проти Ірану за п’ять тижнів.

Зауважимо, конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.