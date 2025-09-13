Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Замість коментарів про смерть Кірка Трамп розповів про будівництво бального залу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп перевів тему на бальну залу, після запитання журналіста, яке стосується смерті Чарлі Кірка
фото: The White house/Facebook

На запитання журналіста про самопочуття після втрати Кірка, Трамп заявив, що почувається добре та почав розповідати про бальну залу, яку будують для Білого дому

Президент США Дональд Трамп своєрідно відповів на запитання журналіста про смерть його друга Чарлі Кірка. Замість коментарів про трагедію, він перевів розмову на будівництво нового бального залу для Білого дому, передає «Главком».

На запитання журналіста про самопочуття після втрати друга, Трамп заявив, що почувається дуже добре. Потім він звернув увагу на вантажівки, які, за його словами, щойно почали будівництво нового бального залу.

Трамп назвав майбутню споруду абсолютно величною і одним з найкращих місць у світі. За словами американського президента, про будівництво цього бального залу намагалися домовитися вже приблизно 150 років. Він наголосив, що проєкт буде зроблений дуже гарно.

Як відомо, президент США Дональд Трамп перший повідомив, що політичний активіст та його друг Чарлі Кірк помер після того, як невідомий вистрілив йому у шию під час виступу в університеті Юти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа.

«Великий і навіть легендарний Чарлі Кірк помер. Ніхто в Сполучених Штатах Америки не розумів і не відчував молодь краще, ніж Чарлі. Його любили й захоплювалися ним усі, особливо я, а тепер його більше немає з нами. Меланія та я висловлюємо щирі співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині. Чарлі, ми любимо тебе!», – написав Трамп.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про намір посмертно відзначити Чарлі Кірка президентською медаллю Свободи. 

Пізніше стало відомо, що секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, ухвалила рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа через вбивство у штаті Юта активіста консервативних поглядів Чарлі Кірка. 

Як повідомлялося, 31-річний Чарлі Кірк був одним із найвпливовіших голосів правого руху MAGA. Він мав мільйони підписників у соцмережах і є автором бестселера «Доктрина MAGA». Активіст був відомий своєю різкою критикою України та американської допомоги Києву. Він вважав війну «нескінченною» і заявляв, що Україна не зможе перемогти Росію, незалежно від обсягів наданої зброї.

Теги: США смерть Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Офіційні особи США неодноразово заявляли, що Путін пропонував вивести війська із Запорізької та Херсонської областей в обмін на решту Донецької області
ISW: Точні умови пропозиції Путіна залишаються незрозумілими
13 серпня, 06:52
Трамп визнає, що гарантії безпеки з боку США мають стати частиною остаточного врегулювання війни
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але не через НАТО
14 серпня, 05:17
Путін спробує довести Трампу, що Україна нібито «штучна держава»
Путін готує Трампу лекцію з історії. Центр протидії дезінформації оприлюднив «чернетки»
14 серпня, 12:11
Трамп: Можливо, доведеться за два-три тижні чи щось таке, але зараз нам про це думати не треба
Трамп не вводитиме нові санкції проти Росії та Китаю
16 серпня, 05:20
Окрім військових, розгортають підводний атомний човен, авіацію розвідки, кілька есмінців та ракетний крейсер
США розгортають морську піхоту та ВМС у Південному Карибському морі
18 серпня, 03:23
Зеленський наголосив, що Трамп прагне досягти успіху в переговорах
Зеленський прокоментував заяву Трампа про небажання брати участь у переговорах
29 серпня, 18:02
У Сполучених Штатах Америки пройшли масові протести
У США пройшли мітинги проти політики Трампа
2 вересня, 03:15
Трамп завітав на відкритий чемпіонат США з тенісу
Уболівальники освистали Трампа на чемпіонаті США з тенісу
8 вересня, 01:23
У 2018 році Вадим разом з двома братами пішов на контрактну військову службу.
Чемпіон України з хортингу поліг у бою на Харківщині. Згадаймо Вадима Дутка
Вчора, 09:00

Життя

Замість коментарів про смерть Кірка Трамп розповів про будівництво бального залу
Замість коментарів про смерть Кірка Трамп розповів про будівництво бального залу
У родині американця вперше за 108 років народиться дівчинка
У родині американця вперше за 108 років народиться дівчинка
Археологічна сенсація в Австрії: знайдено унікальні пам’ятки епохи неоліту
Археологічна сенсація в Австрії: знайдено унікальні пам’ятки епохи неоліту
Заступниця міністра погодувала дитину груддю у міністерстві і звернулася до українок
Заступниця міністра погодувала дитину груддю у міністерстві і звернулася до українок
У Південній Кореї жертву, яка відкусила ґвалтівнику язик, виправдано через 61 рік
У Південній Кореї жертву, яка відкусила ґвалтівнику язик, виправдано через 61 рік
Мер Дніпра повідомив про втрату близького друга
Мер Дніпра повідомив про втрату близького друга

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua