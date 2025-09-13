Замість коментарів про смерть Кірка Трамп розповів про будівництво бального залу

На запитання журналіста про самопочуття після втрати Кірка, Трамп заявив, що почувається добре та почав розповідати про бальну залу, яку будують для Білого дому

Президент США Дональд Трамп своєрідно відповів на запитання журналіста про смерть його друга Чарлі Кірка. Замість коментарів про трагедію, він перевів розмову на будівництво нового бального залу для Білого дому, передає «Главком».

На запитання журналіста про самопочуття після втрати друга, Трамп заявив, що почувається дуже добре. Потім він звернув увагу на вантажівки, які, за його словами, щойно почали будівництво нового бального залу.

Трамп назвав майбутню споруду абсолютно величною і одним з найкращих місць у світі. За словами американського президента, про будівництво цього бального залу намагалися домовитися вже приблизно 150 років. Він наголосив, що проєкт буде зроблений дуже гарно.

Як відомо, президент США Дональд Трамп перший повідомив, що політичний активіст та його друг Чарлі Кірк помер після того, як невідомий вистрілив йому у шию під час виступу в університеті Юти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа.

«Великий і навіть легендарний Чарлі Кірк помер. Ніхто в Сполучених Штатах Америки не розумів і не відчував молодь краще, ніж Чарлі. Його любили й захоплювалися ним усі, особливо я, а тепер його більше немає з нами. Меланія та я висловлюємо щирі співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині. Чарлі, ми любимо тебе!», – написав Трамп.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про намір посмертно відзначити Чарлі Кірка президентською медаллю Свободи.

Пізніше стало відомо, що секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, ухвалила рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа через вбивство у штаті Юта активіста консервативних поглядів Чарлі Кірка.

Як повідомлялося, 31-річний Чарлі Кірк був одним із найвпливовіших голосів правого руху MAGA. Він мав мільйони підписників у соцмережах і є автором бестселера «Доктрина MAGA». Активіст був відомий своєю різкою критикою України та американської допомоги Києву. Він вважав війну «нескінченною» і заявляв, що Україна не зможе перемогти Росію, незалежно від обсягів наданої зброї.