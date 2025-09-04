Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Коаліція охочих» постачатиме Україні ракети великої дальності

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Коаліція охочих» постачатиме Україні ракети великої дальності
Кір Стармер привітав рішення партнерів з «Коаліції охочих» про поставку ракет далекого радіуса дії Україні
фото з відкритих джерел

Британський премʼєр підкреслив, що «коаліція охочих» має «непорушну обіцянку Україні»

«Коаліція охочих» готова постачати Україні ракети дальнього радіуса дії для подальшого її зміцнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт британського уряду.

Виступаючи по відеозв'язку під час зустрічі, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер попередив, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти, і що глава Кремля навмисно затягує мирні переговори, щоб завдавати ударів по Україні. Він закликав чинити тиск на Путіна для припинення бойових дій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Парижі, де відбувається зустріч «коаліції охочих». Раніше повідомлялося, що західні партнери з «коаліції охочих» обговорювали гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.

Зауважимо, європейські лідери 4 вересня зателефонують президентові США Дональду Трампу. Глави держав та урядів планують оцінити роботу начальників генеральних штабів збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру. Зустріч є продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня.

Як повідомлялося, спецпосланець президента США Стів Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» у Парижі через 20 хвилин після її початку.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається відданим досягненню мирної угоди між Росією та Україною, попри зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також:

Теги: Велика Британія ракета військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Великій Британії пройшли переговори щодо України
Єрмак та Умєров розкрили подробиці зустрічі партнерів у Британії
9 серпня, 23:23
Білорусь та РФ відпрацюють «планування застосування» ядерної зброї
Білорусь на навчаннях з РФ відпрацює застосування ядерної зброї та «Орєшника»
13 серпня, 15:07
Британці потерпають від чергової хвилі спеки
Екстремальна спека та дефіцит води: Британія опинилась на порозі національної кризи
13 серпня, 13:29
РФ запустила дрони та ракети 14 серпня
РФ ударила по Україні ракетами С-300 та дронами: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
14 серпня, 09:34
Близько 10 європейських країн будуть готові направити війська до України після завершення повномасштабної війни
Скільки країн готові направити свої війська в Україну: відповідь Bloomberg 
20 серпня, 01:25
Під санкції потрапили киргизький Capital Bank та його директор Кантемір Чалбаєв
Британія вдарила санкціями по Киргизстану за допомогу Росії
20 серпня, 20:07
Залужний розповів про освіту у Великій Британії
«Це дуже чудово»: Залужний розповів, що його вразило в британській освіті
25 серпня, 18:08
Засідання відбудеться 9 вересня
Стало відомо, коли відбудеться нове засідання «Рамштайну»
25 серпня, 22:26
Ракета Starship здійснила перший успішний випробувальний політ
SpaceX успішно запустила ракету Starship після декількох невдалих спроб
27 серпня, 06:53

Політика

«У нього немає іншого вибору»: Трамп про політичний вибір Маска
«У нього немає іншого вибору»: Трамп про політичний вибір Маска
Сі Цзіньпін доручив Фіцо просувати інтереси Китаю в ЄС
Сі Цзіньпін доручив Фіцо просувати інтереси Китаю в ЄС
«Коаліція охочих» постачатиме Україні ракети великої дальності
«Коаліція охочих» постачатиме Україні ракети великої дальності
Росія оголосила персоною нон грата естонського дипломата
Росія оголосила персоною нон грата естонського дипломата
У Гаазі відбувається зустріч Коаліції дронів: допомога Україні у пріоритеті
У Гаазі відбувається зустріч Коаліції дронів: допомога Україні у пріоритеті
Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» через 20 хв після початку – ЗМІ
Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» через 20 хв після початку – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
4256
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
4132
Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях
3232
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні
3069
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua