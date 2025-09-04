«Коаліція охочих» постачатиме Україні ракети великої дальності

Британський премʼєр підкреслив, що «коаліція охочих» має «непорушну обіцянку Україні»

«Коаліція охочих» готова постачати Україні ракети дальнього радіуса дії для подальшого її зміцнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт британського уряду.

Виступаючи по відеозв'язку під час зустрічі, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер попередив, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти, і що глава Кремля навмисно затягує мирні переговори, щоб завдавати ударів по Україні. Він закликав чинити тиск на Путіна для припинення бойових дій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Парижі, де відбувається зустріч «коаліції охочих». Раніше повідомлялося, що західні партнери з «коаліції охочих» обговорювали гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.

Зауважимо, європейські лідери 4 вересня зателефонують президентові США Дональду Трампу. Глави держав та урядів планують оцінити роботу начальників генеральних штабів збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру. Зустріч є продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня.

Як повідомлялося, спецпосланець президента США Стів Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» у Парижі через 20 хвилин після її початку.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається відданим досягненню мирної угоди між Росією та Україною, попри зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.