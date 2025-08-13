Британія закликала лідерів ЄС припинити публічні коментарі щодо переговорів Трампа і Путіна – Telegraph

Лондон застерігає, що публічний тиск ЄС може нашкодити переговорам Трампа і Путіна

Британські чиновники висловили занепокоєння з приводу публічних коментарів європейських лідерів щодо майбутніх переговорів про Україну між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Посадовці закликали лідерів ЄС припинити «некорисні постійні коментарі», побоюючись, що це може мати зворотний ефект і змусити Трампа повністю виключити Європу з переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Як зазначає видання, британські посадовці стурбовані заявами таких європейських політиків, як Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц і Кая Каллас.

«На відміну від наших європейських колег, ми публічно не висуваємо вимог американцям», – повідомив один британський чиновник. За його словами, така поведінка європейців може «дратувати Трампа, якщо ті почнуть висувати вимоги та встановлювати червоні лінії».

Британія натомість обрала іншу стратегію – впливати на Трампа «з-за лаштунків» та використовувати доступ і вплив під час приватних розмов. Офіційний речник прем'єр-міністра Британії, на відміну від деяких представників ЄС, не закликав публічно президента України Володимира Зеленського бути присутнім на переговорах.

Дональд Трамп і Володимир Путін мають зустрітися віч-на-віч в Анкориджі, на Алясці, у п'ятницю. Під час цієї зустрічі лідерів не супроводжуватимуть їхні радники.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт назвала саміт «вправою з прослуховування» для пана Трампа. «Мета цієї зустрічі для президента – краще зрозуміти, як ми можемо покласти край цій війні», – сказала вона, додавши, що присутність лише однієї сторони конфлікту дозволить Трампу отримати «міцніше та краще розуміння».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 15 серпня в місті Анкоридж на Алясці.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

До слова, європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом у середу, 13 серпня, напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зауважимо, Трамп заявив, що після зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним може припинити участь у переговорах.