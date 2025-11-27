Суд у РФ призначив вісьмом фігурантам довічне за меми про Путіна

Засідання суду у справі про підрив Кримського мосту в 2022 році

8 жовтня 2022 року назавжди ввійшов у історію – саме цього дня Служба безпеки здійснила першу успішну атаку на Кримський міст

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок у справі про підрив Кримського мосту 8 жовтня 2022 року. Вісім фігурантів отримали довічні терміни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на novayagazeta.

Перед судом постали Артем і Георгій Азатьяни, Олег Антипов, Олександр Билін, Володимир Злоб, Роман Соломко, Артур Терчанян і Дмитро Тяжелих. Всіх їх визнали винними за статтями про теракт і незаконне перевезення вибухівки.

Соломко і Терчаняна також засудили за статтею про контрабанду вибухових пристроїв. Під час дебатів держзвинувачення також вимагало засудити всіх фігурантів до довічного ув'язнення. Жоден з підсудних не визнав провину.

На лаві підсудних в результаті опинилися логісти, водії, підприємці з Росії, України, Грузії та Вірменії. Їх об'єднує лише те, що кожен по роботі стикався з вантажами або маршрутами, по яких проїхала фура, що вибухнула на мосту. На думку правозахисників, обвинувачені у підриві мосту – випадкові люди, а докази їхньої провини зводяться до мемів про Путіна у телефонах і підписок на «неправильні» канали.

Нагадаємо, ранок 8 жовтня 2022 року назавжди ввійшов у історію – саме цього дня Служба безпеки здійснила першу успішну атаку на Кримський міст, який Кремль вважав одним із головних символів своєї окупаційної присутності.

У липні 2023 року СБУ вперше визнала причетність до атаки на Кримський міст у 2022 році. За словами Василя Малюка, для того, щоб непомітно довезти 21 тонну гексогену до мосту, співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою. Рулони такої плівки, за легендою спецоперації, і мала офіційно перевозити вантажівка. Працівники СБУ спеціально підібрали таку товщину плівки, щоб сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку.