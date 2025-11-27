Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Суд у РФ призначив вісьмом фігурантам довічне за меми про Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Суд у РФ призначив вісьмом фігурантам довічне за меми про Путіна
Засідання суду у справі про підрив Кримського мосту в 2022 році
фото: kommersant

8 жовтня 2022 року назавжди ввійшов у історію – саме цього дня Служба безпеки здійснила першу успішну атаку на Кримський міст

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок у справі про підрив Кримського мосту 8 жовтня 2022 року. Вісім фігурантів отримали довічні терміни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на novayagazeta.

Перед судом постали Артем і Георгій Азатьяни, Олег Антипов, Олександр Билін, Володимир Злоб, Роман Соломко, Артур Терчанян і Дмитро Тяжелих. Всіх їх визнали винними за статтями про теракт і незаконне перевезення вибухівки.

Соломко і Терчаняна також засудили за статтею про контрабанду вибухових пристроїв. Під час дебатів держзвинувачення також вимагало засудити всіх фігурантів до довічного ув'язнення. Жоден з підсудних не визнав провину.

На лаві підсудних в результаті опинилися логісти, водії, підприємці з Росії, України, Грузії та Вірменії. Їх об'єднує лише те, що кожен по роботі стикався з вантажами або маршрутами, по яких проїхала фура, що вибухнула на мосту. На думку правозахисників, обвинувачені у підриві мосту – випадкові люди, а докази їхньої провини зводяться до мемів про Путіна у телефонах і підписок на «неправильні» канали.

Нагадаємо, ранок 8 жовтня 2022 року назавжди ввійшов у історію – саме цього дня Служба безпеки здійснила першу успішну атаку на Кримський міст, який Кремль вважав одним із головних символів своєї окупаційної присутності.

У липні 2023 року СБУ вперше визнала причетність до атаки на Кримський міст у 2022 році. За словами Василя Малюка, для того, щоб непомітно довезти 21 тонну гексогену до мосту, співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою. Рулони такої плівки, за легендою спецоперації, і мала офіційно перевозити вантажівка. Працівники СБУ спеціально підібрали таку товщину плівки, щоб сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку.

Читайте також:

Теги: Кримський міст суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захисники Коломойського у коментарях журналістам заявили, що процес навмисно затягують
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
21 листопада, 11:15
Суд у Львові залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон
Львівський суд продовжив арешт обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон
13 листопада, 13:32
У Дніпрі у 2022 році Артемій Рябчук взяв автомат у збройовій кімнаті частини та розстріляв товаришів по службі
Розстріл нацгвардійців на «Південмаші»: суд підтвердив довічне ув’язнення військовому
12 листопада, 10:10
Трамп заявив, що «зобов'язаний» подати до суду на BBC 
Трамп заявив, що «зобов'язаний» подати до суду на BBC 
12 листопада, 03:46
ВККС заявила про тиск з боку тимчасової слідчої комісії Ради
ВККС заявила про тиск з боку тимчасової слідчої комісії Ради
6 листопада, 15:43
Француженці загрожують щоденні виплати €150, якщо її улюбленець не припинить ходити до сусідів
У Франції господиня отримала штраф €1250, бо її кіт ходив у гості до сусідів
6 листопада, 09:55
Суд зобов'язав поліцію повернути засудженому вилучений значок із прапором РФ
Чи можна тримати вдома значки із прапором РФ та георгіївську стрічку? Верховний суд створив прецедент
4 листопада, 12:17
Техас вимагає від Kenvue та J&J виплатити штрафи в розмірі $10 тис. за кожне із 11 зазначених порушень
Прийом ліків та аутизм: штат Техас подав до суду на Johnson&Johnson
29 жовтня, 10:03
Адвокат підозрюваного заявив, що він оскаржить рішення про екстрадицію
Італійський суд схвалив екстрадицію українця у справі про диверсію на «Північному потоці»
27 жовтня, 14:30

Соціум

Ірландія запроваджує нові вимоги для біженців
Ірландія запроваджує нові вимоги для біженців
У Росії фонд Навального визнано «терористичною організацією»
У Росії фонд Навального визнано «терористичною організацією»
У Китаї поїзд під час випробувань збив людей: загинуло 11 осіб
У Китаї поїзд під час випробувань збив людей: загинуло 11 осіб
Суд у РФ призначив вісьмом фігурантам довічне за меми про Путіна
Суд у РФ призначив вісьмом фігурантам довічне за меми про Путіна
У Польщі українські біженці зможуть перейти на тимчасове перебування: що потрібно знати
У Польщі українські біженці зможуть перейти на тимчасове перебування: що потрібно знати
Міжнародні організації продовжують фінансувати Російський Червоний Хрест – ЗМІ
Міжнародні організації продовжують фінансувати Російський Червоний Хрест – ЗМІ

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua