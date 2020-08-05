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    У світі

    Помпео їде в турне країнами ЄС, щоб обговорити передислокацію американських військ

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    Майк Помпео має відвідати Чехію, Словенію, Польщу та Австрію - Помпео їде в турне країнами ЄС, щоб обговорити передислокацію американських військ
    Майк Помпео має відвідати Чехію, Словенію, Польщу та Австрію

    Турне планується розпочати з Праги, де Помпео у вівторок або середу повинен зустрітися з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем

    Держсекретар США Майк Помпео наступного тижня відвідає столиці країн Центральної та Східної Європи, щоб обговорити передислокацію американських військ в Європі. Про це повідомляє Politico.

    Зазначається, що турне планується розпочати з Праги, де Помпео у вівторок або середу повинен зустрітися з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Серед тем переговорів також будуть мережі 5G і Китай.

    Високопоставлений чиновник ЄС сказав, що у четвер Помпео відправиться до Словенії.

    Інший чиновник, обізнаний про візит до Польщі, сказав, що держсекретар буде в Варшаві в суботу і його візит збігатиметься зі святкуванням річниці Варшавської битви.

    Австрія - ще одна потенційна зупинка в дорозі. Плани Держдепу ще не остаточні і в них можуть внести зміни.

    Згідно з планом передислокації, з Німеччини буде виведено в цілому 11 900 осіб, що призведе до скорочення контингенту до 24 000 військовослужбовців в країні.

    Решта 6400 військовослужбовців та їхні родини повернуться в США і згодом будуть проходити службу в Європі за принципом ротації.

    Також стало відомо, що частину військових мають намір передислокувати з Німеччини до Італії та Бельгії. Щонайменше 1 тисяча військових США відправляться до Польщі.

    Як повідомлялося наприкінці липня, Помпео анонсував створення міжнародної коаліції для протидії Китаю.

    Австрія ЄС США Китай чиновник Майк Помпео зупинка
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