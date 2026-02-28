Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ракетна атака на Ізраїль: є перший постраждалий

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Ракетна атака на Ізраїль: є перший постраждалий
Люди отримали допомогу від MDA після того, як впали, бігаючи до укриття, та відчували гостру тривогу
фото: Reuters

Служба швидкої допомоги Маген Давид Адом повідомила, що чоловік отримав легкі травми від удару

Унаслідок масованого балістичного обстрілу з боку Ірану на півночі Ізраїлю зафіксовано перше поранення серед цивільного населення. Медичні служби працюють у посиленому режимі, надаючи допомогу десяткам людей, які постраждали як безпосередньо від ударів, так і внаслідок паніки під час тривоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Izrael.

За даними медиків MDA, на півночі країни 50-річний чоловік отримав легкі травми внаслідок безпосереднього удару балістичної ракети або її уламків. Постраждалому було надано першу допомогу на місці, після чого його доправили до найближчого медичного центру

Служба швидкої допомоги Маген Давид Адом повідомила, що чоловік отримав легкі травми від удару.

Інші отримали допомогу від MDA після того, як впали, бігаючи до укриття, та відчували гостру тривогу, додає служба.

Нагадаємо, Іран завдав удару балістичними ракетами по логістичному об’єкту Військово-морських сил США в Бахрейні. Йдеться про сервісний центр П’ятого флоту США, розташований у Перській затоці.

Бахрейн заявив, що ракетного удару зазнав сервісний центр United States Fifth Fleet, який базується в країні та відповідає за операції США в Перській затоці. Повідомляється про повітряну тривогу та вибухи. На тлі атаки Катар, Кувейт та ОАЕ закрили свій повітряний простір для цивільних польотів. В Абу-Дабі повідомили про перехоплення іранських ракет та вибухи. У регіоні фіксують масові затримки та скасування рейсів.

Як відомо, ситуація в регіоні стрімко переросла у повномасштабний воєнний конфлікт. Після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки. Повідомляється про вибухи в столицях Катару та ОАЕ.

Ракети було випущено по Катару, Бахрейну, Кувейту та ОАЕ.

Читайте також:

Теги: Ізраїль ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: США знищать ракети Ірану та зрівняють із землею ракетну промисловість Тегерану
Іранський режим загрожує США – Трамп
Сьогодні, 09:53
Небо над країною зараз повністю порожнє
Іран закрив повітряний простір
Сьогодні, 09:37
У Вашингтоні вважають ізраїльський удар вигіднішим для США
Адміністрація США обговорила сценарій із першим ударом Ізраїлю по Ірану
26 лютого, 16:10
Будинок родини Володимира Заколодяжного знищила російська ракета
Родина співака Varash потрапила під російський обстріл: племінники артиста у лікарні (фото)
23 лютого, 14:16
США опрацювали багатотижневу операцію проти Ірану з точковими ударами
США підготували сценарії ударів по Ірану та розглянули зміну режиму
20 лютого, 21:14
У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, сталася пожежа (оновлено)
У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, сталася пожежа (оновлено)
12 лютого, 02:34
Підтримка залізничників: віцепрем’єр Кулеба анонсував доплати у 20 000 грн за роботу під обстрілами
Підтримка залізничників: віцепрем’єр Кулеба анонсував доплати у 20 000 грн за роботу під обстрілами
5 лютого, 15:05
Керолайн Леввіт заявила, що реакція Дональда Трампа на жаль, не була несподіванкою
Білий дім озвучив реакцію Трампа на масований удар РФ по Україні
3 лютого, 21:31
Наслідки атаки на Дніпро
Дніпро та область під масованим обстрілом БпЛА та балістики
3 лютого, 01:50

Політика

Росія пригрозила вийти з переговорів без поступок – Bloomberg
Росія пригрозила вийти з переговорів без поступок – Bloomberg
Ракетна атака на Ізраїль: є перший постраждалий
Ракетна атака на Ізраїль: є перший постраждалий
Іран атакував Катар, ОАЕ та Кувейт, чути вибухи в Дубаї та Досі
Іран атакував Катар, ОАЕ та Кувейт, чути вибухи в Дубаї та Досі
Україна підтримує народ Ірану, а не режим – Сибіга
Україна підтримує народ Ірану, а не режим – Сибіга
Іран атакував найбільшу військово-морську базу США в Перській затоці – ЗМІ
Іран атакував найбільшу військово-морську базу США в Перській затоці – ЗМІ
Нетаньягу назвав причини спільної з США операції «Рев лева»
Нетаньягу назвав причини спільної з США операції «Рев лева»

Новини

В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Сьогодні, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Вчора, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Вчора, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Вчора, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua