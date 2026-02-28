Ракетна атака на Ізраїль: є перший постраждалий

Люди отримали допомогу від MDA після того, як впали, бігаючи до укриття, та відчували гостру тривогу

Служба швидкої допомоги Маген Давид Адом повідомила, що чоловік отримав легкі травми від удару

Унаслідок масованого балістичного обстрілу з боку Ірану на півночі Ізраїлю зафіксовано перше поранення серед цивільного населення. Медичні служби працюють у посиленому режимі, надаючи допомогу десяткам людей, які постраждали як безпосередньо від ударів, так і внаслідок паніки під час тривоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Izrael.

За даними медиків MDA, на півночі країни 50-річний чоловік отримав легкі травми внаслідок безпосереднього удару балістичної ракети або її уламків. Постраждалому було надано першу допомогу на місці, після чого його доправили до найближчого медичного центру

Служба швидкої допомоги Маген Давид Адом повідомила, що чоловік отримав легкі травми від удару.

Інші отримали допомогу від MDA після того, як впали, бігаючи до укриття, та відчували гостру тривогу, додає служба.

Нагадаємо, Іран завдав удару балістичними ракетами по логістичному об’єкту Військово-морських сил США в Бахрейні. Йдеться про сервісний центр П’ятого флоту США, розташований у Перській затоці.

Бахрейн заявив, що ракетного удару зазнав сервісний центр United States Fifth Fleet, який базується в країні та відповідає за операції США в Перській затоці. Повідомляється про повітряну тривогу та вибухи. На тлі атаки Катар, Кувейт та ОАЕ закрили свій повітряний простір для цивільних польотів. В Абу-Дабі повідомили про перехоплення іранських ракет та вибухи. У регіоні фіксують масові затримки та скасування рейсів.

Як відомо, ситуація в регіоні стрімко переросла у повномасштабний воєнний конфлікт. Після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки. Повідомляється про вибухи в столицях Катару та ОАЕ.

Ракети було випущено по Катару, Бахрейну, Кувейту та ОАЕ.