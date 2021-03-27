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    Понад сто учасників акцій протесту затримано у Білорусі

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    Сьогоднішні протестні акції в Білорусі не набули масовості - Понад сто учасників акцій протесту затримано у Білорусі
    Сьогоднішні протестні акції в Білорусі не набули масовості

    Більшість опозиціонерів затримано у Мінську

    Працівники білоруських органів охорони правопорядку назвали кількість осіб, затриманих в ході сьогоднішніх акцій опозиції, присвячених річниці створення Білоруської Народної Республіки. Як заявила в інтерв’ю агенції «Мінськ-Новини» прессекретар Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова, в ході протестів у країні сьогодні затримали понад сотню учасників. Найбільше затриманих – у Мінську.

    «Понад 100 осіб були доставлені до територіальних органів внутрішніх справ за порушення адміністративного законодавства. Це поодинокі пікети та інші порушення громадського порядку», – зазначила прес-секретар.

    За даними Чемоданової, найбільше затриманих було в Мінську, де зазвичай проходять найбільш численні акції протесту. При цьому мітингів, до яких закликала опозиція, міністерство не зафіксувало.

    У МВС республіки раніше заявили, що «протестна активність наближена до нуля».

    Раніше стало відомо, що сьогодні в Білорусі проходять акції проти режиму невизнаного президента країни Олександра Лукашенка. Повідомлялося про затримання 14 осіб, серед яких – журналісти.

    Сьогодні надійшли повідомлення, що вулиці Мінська з самого ранку оточили колонами військової техніки й посилили омонівцями.

    У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, якого ЄС, США не визнають законно обраним, який займає цей пост з 1994 року. Акції не згодних з результатами громадян жорстко придушуються міліцією і ОМОН. Були затримані десятки тисяч людей, багато розповіли про тортури і побиття в ізоляторах. Чотири людини були вбиті в зіткненнях з силовиками.

    При цьому ймовірний переможець виборів президента Білорусі та лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що на цей час демонстранти втратили вулиці.

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко протест опозиція Світлана Тихановська
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