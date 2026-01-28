У Чернігові припиниться подача гарячої води: дата

Усі наявні ресурси буде спрямовано на підтримання опалення житлових будинків

З 30 січня у Чернігові тимчасово буде припинено подачу гарячої води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чернігівську міську раду.

«Таке рішення ухвалено у зв’язку з дефіцитом теплової потужності в місті, що виник внаслідок ворожих атак на об’єкти критичної інфраструктури, а також з урахуванням прогнозованого суттєвого зниження температури повітря. За наявних умов ресурсів недостатньо для одночасного забезпечення споживачів і опаленням, і гарячим водопостачанням», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цей період усі наявні ресурси буде спрямовано на підтримання опалення житлових будинків, аби забезпечити збереження тепла в оселях.

«Технічні служби КП «Теплокомуненерго» спільно з енергетиками працюють у посиленому режимі для стабілізації ситуації та якнайшвидшого відновлення повноцінного надання послуг. Просимо споживачів поставитися з розумінням до тимчасових незручностей», – йдеться у заяві.

Міськрада наголошує, що відновлення послуги планується орієнтовно за один тиждень.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Раніше повідомлялося, що Київ невдовзі повернеться до графіків відключення світла, але вони будуть досить жорсткими.

