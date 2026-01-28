Головна Світ Соціум
Потужний зсув на Сицилії: будинки нависають над урвищем, оголошено евакуацію

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Потужний зсув на Сицилії: будинки нависають над урвищем, оголошено евакуацію
Частина житлових будинків буквально нависає над утвореною прірвою
фото: Reuters

Загальні збитки від негоди та зсувів, спричинених штормом Harry, можуть сягати сотень мільйонів євро

На італійському острові Сицилія потужний зсув ґрунту накрив місто Нішемі (Niscemi), змусивши владу оголосити масову евакуацію. Через інтенсивні дощі, спричинені штормом Harry, ґрунт почав стрімко рухатися, руйнуючи будинки, дороги та іншу інфраструктуру. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За даними італійської служби цивільного захисту та місцевої влади, із небезпечної зони вже евакуйовано понад 1000-1500 мешканців. Сотні будівель перебувають під загрозою обвалу, а частина житлових будинків буквально нависає над утвореною прірвою.

Потужний зсув на Сицилії: будинки нависають над урвищем, оголошено евакуацію фото 1
фото: Reuters

Мер Нішемі Массіміліано Конті назвав ситуацію «критичною» та заявив, що зсув продовжує просуватися у бік історичного центру міста. За його словами, влада оголосила «червону зону», куди заборонено повертатися мешканцям через ризик нових обвалів.

За офіційною інформацією, даних про загиблих чи поранених наразі немає. Школи у місті закриті, а геологи та рятувальники продовжують моніторинг руху ґрунту, оскільки існує ризик подальшого розширення зсуву.

Потужний зсув на Сицилії: будинки нависають над урвищем, оголошено евакуацію фото 2
фото: Reuters

Регіональна влада Сицилії повідомила, що загальні збитки від негоди та зсувів, спричинених штормом Harry, можуть сягати сотень мільйонів євро.

Теги: евакуація Італія негода

