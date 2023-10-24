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«Перспективи похмурі»: Нідерланди погрожують закривати центри для біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Перспективи похмурі»: Нідерланди погрожують закривати центри для біженців
У центрах для прийому біженців не вистачає місць для ночівлі
фото з відкритих джерел

Влада Нідерландів не може знайти дієвих вартіантів для розміщення всіх біженців, які прибувають до країни

У Нідерландах погрожують масовим закриттям центрів реєстрації українських біженців. Як пише місцевий портал nrc.nl, ситуація із розміщенням мігрантів стає серйозним викликом для місцевої влади. 

За даними видання, наразі до Нідерландів щодня приїжджає двісті нових шукачів притулку, для яких практично немає місць. Наприклад, зараз до центру для біженців міста Тер-Апель прибуває більше людей, ніж їх можна вмістити. У результаті людям доводиться спати на стільцях у зонах очікування.

Перспективи пошуку житла для новоприбулих на найближчі місяці «похмурі». Центральне агентство Нідерландів з прийому біженців (COA) потребує від 6, 5 до максимум 11 тис додаткових місць для біженців до кінця року, але шляхи їх пошуку вичерпано «в рамках поточної політики».

 У всіх провінціях Нідерландів масово закриваються центри реєстрації українських біженців. Причина – гостра нестача місць для їхнього розміщення. Цього тижня припиняє свою роботу і найбільший центр в Амстердамі. Усіх українців, які прибули до нього після закриття, буде перенаправлено до сусідньої провінції Утрехт, де, як з'ясували журналісти, можливостей для їх розміщення теж практично немає.

Очільниця Утрехту Шарон Дейксма вже пригрозила зачинити і там свої двері, якщо інші муніципалітети не запропонують довгострокове житло, але зараз  центр Утрехта залишиться відкритим.

Державний секретар у справах біженців Ерік ван ден Бург скликав екстрену нараду з метою пошуку нових можливостей для розміщення біженців.

«Деяким українцям доводиться спати на вулиці, тоді як інших біженців ( йдеться переважно про біженців з Близького Сходу), які отримали місця для життя, обурює відсутність умов для розміщення домашніх тварин», – зазначає видання.

Нідерландський політик Рутгер Гроот Вассінк, який відповідає за соціальні питання, а також за «різноманітність та демократизацію» в Амстердамі, заявив, що голландська столиця «зіштовхнулася з нездійсненним завданням». «Центр реєстрації відкриється лише тоді, коли буде забезпечено стабільний запас місць для прийому», – констатував політик.

Два тижні тому Ван дер Бург також направив звернення до муніципалітетів. У ньому він підкреслив, що місця для притулку потрібні в дуже короткий термін, щоб центр Тер Апель зміг впоратись із напливом біженців. З 342 муніципалітетів десять муніципалітетів активізувалися. У результаті минулого тижня було створено 500 додаткових місць для біженців, а цього тижня буде додано ще 300 ліжок. Державний секретар заявив, що «дуже вдячний» цим муніципалітетам.

До слова, нещодавно влада міста Утрехт, що в Нідерландах, оголосила про переповнення місць у центрі для біженців через масовий наплив біженців з України. Про це повідомляє NRC Handelsblad. Зазначається, що останнім часом до центру для біженців найчастіше звертаються самотні чоловіки, які не бажають воювати в армії, і студенти з України. Кризовий центр, розрахований на 100 осіб, займають удвічі більше людей.

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Теги: Нідерланди студенти житло влада столиця

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