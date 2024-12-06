Посол Чехії розповів про ситуацію з видачею паспортів українцям призовного віку

Раніше Василь Зварич заявляв, що Україна не планує примусово повертати чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном

Посол: Однією з вимог документів, які мають надати для отримання паспорта, мають бути підтверджені актуальні облікові дані в ТЦК

Видача закордонних паспортів громадянам України в Чехії відбувається у штатному режимі, однак чоловіки призовного віку мають оновити військово-облікові дані. Про це посол України у Чехії Василь Зварич розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Я знаю, що ДП «Документ» відновило видачу паспортів. І зараз цей процес відбувається в нормальному режимі. Якщо говоримо про посольство, оскільки ДП «Документ» не є складовим підрозділом посольства, то ми видаємо паспорти без проблем», – сказав дипломат.

При цьому він нагадав, що процедура відбувається згідно з чинним законодавством і потребує уточнення облікових даних.

«Єдина законодавча вимога, яка стосується всіх, це для осіб призовного віку, однією з вимог документів, які мають надати для отримання паспорта, мають бути підтверджені актуальні облікові дані в ТЦК. Тобто мобільний застосунок «Резерв+» має бути актуалізований. Ми не можемо обійти цю норму, тому що ця норма прописана законом», – сказав Зварич. Він додав, що українських громадян просять із розумінням до цього віднестися і робити все, щоб цього закону дотримуватися.

Нагадаємо, посол України в Чехії Василь Зварич заявив, що Україна не планує примусово повертати чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном. Він наголосив, що захист Вітчизни є обов'язком кожного громадянина, але рішення про повернення залишається за кожним індивідуально.

«Я скажу і заспокою усіх, що тут не йдеться про якісь примусові заходи із повернення українців в Україну – тих, особливо, які мобілізаційного віку. Звісно, мотивація – це свідомість кожного громадянина України», – сказав посол.

Ця заява прозвучала на тлі повідомлень про те, що в Чехії проживає понад 250 тисяч чоловіків з України, з яких понад 95 тисяч мають візу тимчасового захисту та є призовного віку.

Також поляків обурює поведінка деяких українських біженців у Польщі. Про це заявив очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Міністр зокрема прокоментував пропозицію міністра МЗС Владислава Сікорського позбавити соціальних пільг українських чоловіків призовного віку у Польщі. За його словами, таким чином можна створити різні методи повернення чоловіків в Україну, однак вони мають діяти не лише у Польщі.