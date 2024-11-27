Міністр оборони Китаю потрапив під слідство через корупцію – FT

За корупційні злочини у Китаї може загрожувати покарання у вигляді смертної кари

Чинний міністр оборони Китаю Донг Джун став фігурантом масштабного антикорупційного розслідування. Його може чекати смертна кара. Про це повідомляє Financial Times.

Як зазначає видання з посиланням на чинних та колишніх американських посадовців, розслідування є частиною масштабної антикорупційної кампанії, яку проводить китайський лідер Сі Цзіньпін у верхівці Народно-визвольної армії Китаю.

Антикорупційні розслідування охоплюють не лише міністрів оборони. Вони також торкнулися двох екскомандирів ракетних військ, які відповідали за ядерну програму Китаю.

«Американські офіцери і чиновники припускають, що розслідування щодо НВАК підривають довіру Сі до його армії і ставлять питання про те, чи зможе вона розвинути потенціал для вторгнення на Тайвань до 2027 року – мети, поставленої китайським президентом», – пише FT.

Нагадаємо, суд у провінції Шаньдун засудив колишнього голову Bank of China, який є одним з найбільших банків Китаю, до страти за хабарництво та незаконне надання кредитів.

Як повідомлялося, міністр оборони Китаю Дун Цзюнь відмовився від зустрічі з очільником Пентагону Ллойдом Остіном у Лаосі.

До слова, зближення Росії та Північної Кореї невигідне для Китаю і викликає у нього побоювання.