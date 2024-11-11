Закон про дрова – суперуспішна інформаційно-психологічна операція

Чорні лісоруби святкують перемогу?

Минув місяць від моменту ухвалення Верховною Радою закону про посилення відповідальності за незаконний обіг деревини. Але документ досі не підписано президентом, і, швидше за все, цього не станеться: вміло проведена інформаційно-психологічна операція (ІПСО), спрямована проти закону, зробила свою справу. Негативна думка у населення сформована, нелегальний бізнес із вирубування та продажу лісу може особливо не турбуватися.

«Дрова у сільській місцевості – це важливе резервне, а іноді й основне паливо для людей, тож наголошую: жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде. Резонансний депутатський законопроект щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний президентом України», – сказав 8 листопада на виїзному засіданні Кабміну на Одещині прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Що ж, власне, сталося?

Довести злочин досить складно

Закон №9665 «Про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини» було прийнято 10 жовтня і через п'ять днів подано на підпис президенту.

Чинну статтю КК вирішили розрубати на дві частини джерело: Кримінальний кодекс України

У новому законі було збільшено штрафи щодо незаконного обігу деревини, а чинну статтю 246 КК «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу» розділили на дві частини: порубка – окремо, перевезення, зберігання та збут – окремо. При цьому зміст статті 246-1 було конкретизовано.

У закон додали фразу «…без документів, що підтверджують законність походження дерев, чагарників чи деревини, або з підробленими документами, отриманими незаконним шляхом або які містять свідомо неправдиві відомості».

Нова стаття вимагає пред'явити документи джерело: закон №9665

«Була нагода, коли до нас звернулися активісти, які виявили місця незаконної порубки лісу. Вони встановили там камери, і за відео та трекерами виявили місце зберігання деревини. Передали нам ці матеріали, і члени тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з'явилися на об'єкті для перевірки законності зберігання деревини. Власник нас на об'єкт не пускав, але ми таки потрапили туди з поліцією. За цей час працівники встигли збити майже всі бирки, але деякі залишилися. Усю ніч ми описували кожну колоду, фіксували та документували виявлену деревину. Колоди завдовжки від 5 до 9 метрів, і в обхваті до метра по бирках рахувалися як «дрова», але це був дуб категорії А, ціна – 45-50 тис. грн за кубометр. Слідчі описали та заарештували ці «дрова» на суму близько 20 мільйонів гривень, але власник повернув собі цей ліс через те, що законом не було передбачено відповідальності за зберігання деревини без документів. А відеодокази вирубування та перевезення були добуті у незаконній спосіб – не слідчими і за визначеною КПК процедурою. І не спіймали на місці злочину», – розповідає «Главкому» співавтор закону №9665, голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик.

За словами депутатки, саме через такі випадки ініціювали зміни в законодавстві. «Бо законність чи незаконність неможливо встановити без документів на деревину. Все упиралося в їхню відсутність, а є презумпція невинності», – пояснює Яцик.

Одним словом, під час підготовки законопроєкту його автори (26 депутатів) про простих людей думали в останню чергу. У тому сенсі, що мета була – ефективна боротьба з нелегальною вирубкою та продажом лісу, а не з дровами у сільському подвір’ї.

Операція «Дискредитація»

Але все повернулося інакше. Через 20 днів після ухвалення закону, на одному сайті, назва якого пов'язана з Чернігівською областю (але редакційна рада при цьому чомусь перебуває у Києві на Хрещатику, 26), з'явився тривожний матеріал. У ньому зазначається, що ухвалено новий закон, за яким усі сільські жителі можуть стати правопорушниками – за зберігання деревини без документів комусь загрожує штраф, а комусь і кримінальна відповідальність.

Кримінальні та адміністративні покарання за незаконний обіг деревини, нагадаємо, існують і зараз. Але автори матеріалу зробили чомусь акцент не на лісорубах, перевізниках і торговцях деревиною, а на тих, хто його зберігає. Причому не на власниках лісопилен і складів, а на простих сільських жителях. Мовляв, їм тепер треба стерегтися. Якщо на дрова не буде документів – накладної, договору, квитанції на оплату, то чекай на лиха.

Матеріал був відразу оперативне передрукований низкою сумнівних сайтів, після чого інформація про потенційні біди селян заполонила всі соціальні мережі. А вже згодом про дрова заговорили і цілком респектабельні ЗМІ.

Про те, як органи можуть дізнатися, що у дворі не лише злий собака, а й невраховані дрова у сараї, ніхто не замислювався. Стаття 30 Конституції України передбачає заборону проникнення в житло або інше володіння особи, проведення огляду або обшуку без мотивованого рішення суду.

«Без відповідного рішення суду правоохоронці не можуть проникнути на територію приватного домогосподарства з обшуком або оглядом з метою виявлення незаконного зберігання дров на зиму», – нагадує адвокат Марина Бекало.

Ініціатор закону №9665 Максим Павлюк заявив, що новий закон дозволяє українцям без підтверджуючих документів зберігати дрова на суму до 30 тис грн. (Це 30 кубометрів соснових дров або 15 кубометрів дубових, для середньої сільської хати така кількість – на два-три опалювальні сезони). Але виправдовуватись було вже пізно.

Хвилі дискредитації закону продовжували розходитися колами по воді. У ЗМІ заговорили про гріхи деяких депутатів, які виступили співавторами документа: хтось племінник буковинського бізнесмена, хтось виступав проти вакцинації від ковіду, хтось побив когось і так далі.

Дві старі колоди оцінили у 510 гривень фото: Facebook/Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Далі – більше. Вже із заголовками типу «Перший пішов!», почала поширюватися інформація про те, що Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу (це Миколаївська та Одеська області) оштрафувала чоловіка, який віз у багажнику автомобіля дві колоди. Без документів, які б підтверджували законність їх походження. Але на тому, що людину оштрафували на 510 грн за чинним законодавством (бо скандальний закон №9665 ще навіть не міг набрати чинності) мало хто акцентував увагу.

Загалом буквально за тиждень про закон, про який ще кілька днів тому народ мало що знав, склалася стійка негативна думка.

«Я впевнена, що все це – спланована акція чорних лісорубів та їхніх покровителів із влади. Професійне ІПСО. Навіть мій тато обурюється ухваленим законом, начитавшись фейсбуку. Батько! Який бачив на власні очі, як я працювала в комісії з незаконної вирубки лісу. Яка втомлена приходила після обшуків і як розчарувалася, коли хабарі та зв'язки переважали над здоровим глуздом – тому що з формальних причин вилучену правоохоронцями деревину повертали», – бідкається Юлія Яцик.

Одним словом, на те, що новий закон набуде чинності – тепер надії мало. Незаконний оборот деревини в Україні – ціла індустрія, яка за обсягами та оборотами перевищує незаконний видобуток бурштину. І тягатись із нею важко.

Андрій Кузьмін, «Главком»