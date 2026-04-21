Посол оцінив градус антиукраїнських настроїв в Чехії

Єгор Голівець
Понад 50% чехів підтримують Україну
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Василь Зварич: «Українці, які через війну опинились тут, є для чеської економіки доданою вартістю, а не навпаки»

Рівень підтримки України в чеському суспільстві залишається стабільним і перевищує 50%, попри окремі антиукраїнські заяви в політиці. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Чехії Василь Зварич. 

За словами дипломата, останні соцопитування аналітичного інституту свідчать, що більшість чехів підтримують допомогу Україні, зокрема і постачання військової техніки та боєприпасів.

Зварич зазначив, що частина суспільства стабільно підтримує Україну, тоді як коливання спостерігаються серед тих, хто від початку не мав чіткої позиції.

«Частина тих, хто підтримує Україну, в чеському суспільстві залишається стабільною. Є певні коливання серед людей, які з самого початку мали хитку невизначену позицію».

Він також прокоментував поширені розмови про «втому від війни», наголосивши, що цей наратив активно підживлюється політичними силами.

«Але від чого ця «втома»? Я завжди кажу, що втомитися може лише український військовий зі зброєю в руках або українське суспільство, яке щоденно переживає війну через ракетні та дронові удари».

Посол підкреслив, що чеське суспільство живе в умовах безпеки, а українці, які перебувають у країні, роблять внесок у її економіку. «Українці, які через війну опинились тут, є для чеської економіки доданою вартістю, а не навпаки».

За словами дипломата, розмови про зниження підтримки України часто є результатом інформаційного впливу з боку Росії. Водночас він навів приклад суспільної мобілізації: після ударів по українській енергетиці громадяни Чехії за тиждень зібрали близько $10 млн допомоги.

Зварич наголосив, що попри перемогу на виборах політичних сил зі скептичною риторикою, українське питання не було визначальним фактором голосування.

За його словами, тема України використовувалася переважно радикальними популістами, зокрема партією SPD, яка робила акцент на міграційній політиці.

Дипломат також зазначив, що в Чехії існує поле для проросійського впливу, однак суспільство має до нього певний імунітет. «Чехи ніколи не будуть настільки русофілами, щоб підтримувати Росію в нинішній її подобі».

Посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю «Главкому» також заявив, що Чехія залишається повністю незалежною від російських нафти та газу та не розглядає відновлення їх постачання на тлі війни РФ проти України.

