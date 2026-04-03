«Сповідує проросійські погляди». Експосол в США назвав «головного автора Будапештського меморандуму» від України

Лариса Голуб
Лариса Голуб
«Сповідує проросійські погляди». Експосол в США назвав «головного автора Будапештського меморандуму» від України
Ми не збережемося як нація, якщо не наведемо лад в своєму домі, вважає колишній дипломат
Юрій Щербак: «Кучма перебував під величезним тиском. Спочатку він був проти того, щоб віддавати ядерну зброю…»

Колишній посол у Сполучених Штатах Америки Юрій Щербак в інтерв'ю «Главкому» розповів про тиск на Україну під час підписання Будапештського меморандуму та роль чинного тоді президента України Леоніда Кучми. 

За словами дипломата Юрія Щербака, другий президент України Леонід Кучма спочатку виступав проти відмови від ядерного арсеналу, проте перебував під колосальним зовнішнім тиском.

«Кучма перебував під величезним тиском. Спочатку він був проти того, щоб віддавати ядерну зброю… Але, як розповідав мені Леонід Кравчук, наступного ж дня після проголошення Україною Незалежності з Москви надійшов наказ негайно вивезти з нашої території всю тактичну ядерну зброю. Тобто мобільні установки, які нам би дуже стали у пригоді», – зазначив Юрій Щербак.

Також Юрій Щербак розповів, що після цього залишилося в України. «Залишилося 175 міжконтинентальних ракет, розміщених в шахтах. Вони були величезні, ці ракети – я спускався в шахти і бачив їх – розміром заледве чи не з кількаповерховий будинок. І спрямовані ці ракети були на США. Їх виготовили в Росії, і українські фахівці хоч і намагалися демонтувати з них ядерні боєголовки, але зробити цього не змогли», – додав колишній посол.

Також Юрій Щербак зазначає, що на початку 90-х молоду українську державу поставили перед ультиматумом: або приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, або повна ізоляція.

«Україну тим часом жорстко шантажували приєднанням до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Мовляв, якщо ви не приєднаєтеся, то не отримаєте ані офіційного визнання з боку Америки, ані фінансової допомоги. А економіка України була тоді в жахливому стані…», – зазначив колишній посол.

Разом з тим дипломат зауважує, що у Будапештському меморандумі були враховані інтереси Росії та США, бо адміністрація тодішнього американського президента Білла Клінтона проголосила політику Russia first – «Росія передусім».

«Я мав постійно вислуховувати від американців те, якою чудовою є ситуація в Росії, де в цей час тривали дикі бандитські розбірки… Це вже пізніше Клінтон покаявся у тому, що забрав в України ядерну зброю», – згадує колишній посол.

Також колишній посол України в Сполучених Штатах Америки Юрій Щербак називає головним автором Будапештського меморандуму від України Олександра Чалого (колишній дипломат і заступник глави МЗС, переговорник на російсько-українських переговорах у Стамбулі в березні 2022-го).

«Він сповідував і, думаю, сповідує проросійські погляди. Казав, що Україна сама в усьому винна, бо порушила меморандум, заявивши про вступ до НАТО», – зауважив Щербак.

Будапештський меморандум

Міжнародна угода була укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США. У ній йшлося про гарантії Україні через набуттям нею неядерного статусу. Того самого дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Зобов'язання

Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:

  • поважати незалежність, суверенітет та кордони України;
  • утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
  • утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
  • вимагати негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
  • не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
  • проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Тепер Юрій Щербак переконаний у тому, що Україна ніколи більше не повинна ковтати таку наживку та купуватися на брехливі обіцянки. «Сьогодні нам потрібні документи зовсім іншого класу та якості, які б гарантували нам справжню безпеку», – додав колишній посол.

Зауважимо, Юрій Щербак виступив із критикою чинного президента Дональда Трампа. В інтерв'ю «Главкому» дипломат зазначив, що епоха «імператора хаосу» добігає кінця, але на зміну йому може прийти ще небезпечніший режим.

Також Щербак заявив, що Україна вже здобула стратегічну перемогу над Росією, оскільки Кремлю не вдалося досягти жодної із поставлених цілей. Водночас, за його словами, держава нині перебуває у стані національної катастрофи через значні людські втрати та наслідки війни.

Раніше Юрій Щербак казав, що після суперечки у Вашингтоні між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом Україна повинна була продемонструвати вдячність Сполученим Штатам і навіть ухвалити спеціальну резолюцію.

Читайте також:

Читайте також

Посол Євген Корнійчук впевнений: війна на Близькому Сході може стати поштовхом для посилення співпраці Ізраїлю та України
Посол Євген Корнійчук: Тепер модернізовані Росією безпілотники «Герань» летять до Ізраїлю, але він і далі мовчатиме
19 березня, 10:40
Сергій Куніцин заявив, що Кучма не бачить сенсу дзвонити Путіну
Кучма може зателефонувати Путіну, але цього не зробить. Ексрадник озвучив причину
2 березня, 10:58
Посол України в Оман Ольга Селих прийшла на іфтар в штанях
Українці розкритикували посла Ольгу Селих через її вбрання на іфтарі в Саудівській Аравії
5 березня, 20:34
Військовий вважає, що Путін наважиться на війну з Європою лише через відчай
Британський полковник назвав умову, за якої Путін може розпочати війну проти Європи
7 березня, 16:59
Унаслідок удару ракетами Storm Shadow пошкоджено виробничі потужності «Кремній Ел»
Росія викликала послів Британії та Франції: причина
13 березня, 18:43
Сергіq Гробовий раніше працював у посольстві Кувейту
Має юридичну освіту та знає вісім мов: у Сумах працює незвичний двірник
14 березня, 20:15
У Києві Рої Розенбліт очолить ізраїльське посольство
Стало відомо, коли в Україну приїде новий посол Ізраїлю
19 березня, 16:04
Залужний вказав на реальну небезпеку, якщо одна зі сторін спробує перевірити, як працює kill zone на пустельних теренах
Залужний розповів про ризики великої війни на Близькому Сході
22 березня, 15:53
Катаріна Матернова відреагувала на черговий терор Росії
«Ще одна ніч болю для України». Посол Євросоюзу засудила нічну атаку окупантів
24 березня, 12:48

Політика

Зеленський уперше відвідав Сирію: про що домовилися в Дамаску
Зеленський уперше відвідав Сирію: про що домовилися в Дамаску
Зеленський уперше прибув до Сирії
Зеленський уперше прибув до Сирії
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву
«Росія передає досвід терору Ірану»: Зеленський розповів про вплив окупантів на Близькому Сході
«Росія передає досвід терору Ірану»: Зеленський розповів про вплив окупантів на Близькому Сході
Мирні переговори – на паузі: Офіс президента повідомив, коли очікувати відновлення
Мирні переговори – на паузі: Офіс президента повідомив, коли очікувати відновлення
Зеленський розповів, про що домовився з Ердоганом
Зеленський розповів, про що домовився з Ердоганом

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
