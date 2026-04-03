«Сповідує проросійські погляди». Експосол в США назвав «головного автора Будапештського меморандуму» від України

Ми не збережемося як нація, якщо не наведемо лад в своєму домі, вважає колишній дипломат

Юрій Щербак: «Кучма перебував під величезним тиском. Спочатку він був проти того, щоб віддавати ядерну зброю…»

Колишній посол у Сполучених Штатах Америки Юрій Щербак в інтерв'ю «Главкому» розповів про тиск на Україну під час підписання Будапештського меморандуму та роль чинного тоді президента України Леоніда Кучми.

За словами дипломата Юрія Щербака, другий президент України Леонід Кучма спочатку виступав проти відмови від ядерного арсеналу, проте перебував під колосальним зовнішнім тиском.

«Кучма перебував під величезним тиском. Спочатку він був проти того, щоб віддавати ядерну зброю… Але, як розповідав мені Леонід Кравчук, наступного ж дня після проголошення Україною Незалежності з Москви надійшов наказ негайно вивезти з нашої території всю тактичну ядерну зброю. Тобто мобільні установки, які нам би дуже стали у пригоді», – зазначив Юрій Щербак.

Також Юрій Щербак розповів, що після цього залишилося в України. «Залишилося 175 міжконтинентальних ракет, розміщених в шахтах. Вони були величезні, ці ракети – я спускався в шахти і бачив їх – розміром заледве чи не з кількаповерховий будинок. І спрямовані ці ракети були на США. Їх виготовили в Росії, і українські фахівці хоч і намагалися демонтувати з них ядерні боєголовки, але зробити цього не змогли», – додав колишній посол.

Також Юрій Щербак зазначає, що на початку 90-х молоду українську державу поставили перед ультиматумом: або приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, або повна ізоляція.

«Україну тим часом жорстко шантажували приєднанням до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Мовляв, якщо ви не приєднаєтеся, то не отримаєте ані офіційного визнання з боку Америки, ані фінансової допомоги. А економіка України була тоді в жахливому стані…», – зазначив колишній посол.

Разом з тим дипломат зауважує, що у Будапештському меморандумі були враховані інтереси Росії та США, бо адміністрація тодішнього американського президента Білла Клінтона проголосила політику Russia first – «Росія передусім».

«Я мав постійно вислуховувати від американців те, якою чудовою є ситуація в Росії, де в цей час тривали дикі бандитські розбірки… Це вже пізніше Клінтон покаявся у тому, що забрав в України ядерну зброю», – згадує колишній посол.

Також колишній посол України в Сполучених Штатах Америки Юрій Щербак називає головним автором Будапештського меморандуму від України Олександра Чалого (колишній дипломат і заступник глави МЗС, переговорник на російсько-українських переговорах у Стамбулі в березні 2022-го).

«Він сповідував і, думаю, сповідує проросійські погляди. Казав, що Україна сама в усьому винна, бо порушила меморандум, заявивши про вступ до НАТО», – зауважив Щербак.

Будапештський меморандум

Міжнародна угода була укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США. У ній йшлося про гарантії Україні через набуттям нею неядерного статусу. Того самого дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Зобов'язання

Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:

поважати незалежність, суверенітет та кордони України;

утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;

утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;

вимагати негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;

не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;

проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Тепер Юрій Щербак переконаний у тому, що Україна ніколи більше не повинна ковтати таку наживку та купуватися на брехливі обіцянки. «Сьогодні нам потрібні документи зовсім іншого класу та якості, які б гарантували нам справжню безпеку», – додав колишній посол.

