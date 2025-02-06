Легендарний британський рок-гурт дасть концерт вперше за 20 років

Концерт відбудеться 5 липня у британському Бірмінгемі

Рок-гурт Black Sabbath зіграють оригінальним складом з Оззі Осборном вперше за 20 років. Про це повідомляє Reuters.

У концерті візьмуть участь гітарист Тоні Айоммі, басист Гізер Батлер і барабанщик Білл Ворд та фронтмен гурту Осборн. З моменту останнього спільного виступу в 2005 році Black Sabbath грали частково, але ніколи не грали в оригінальному складі.

«Дружина Осборна, музичний менеджер і телевізійна особа Шерон, сказала, що в той час як інші учасники групи можуть продовжувати записувати записи та виступати, концерт Black Sabbath на батьківщині групи, безумовно, буде останнім виступом 76-річного музиканта», – йдеться у повідомленні.

Гурт Black Sabbath фото з відкритих джерел

Останніми роками Осборн створив нову музику, включаючи альбом, який отримав премію Греммі, але співак рідше з’являвся на публіці після того, як у 2020 році повідомив, що у нього діагностували хворобу Паркінсона.

За словами організаторів, прибуток від шоу під назвою «Назад до початку» буде передано благодійним організаціям, зокрема, людям, котрі страждають на хворобу Паркінсона.

«На заході Villa Park Black Sabbath очолить список ікон року та хеві-металу, включаючи Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Lamb Of God та Anthrax», – написало агенство.

Black Sabbath, які продали 75 мільйонів альбомів по всьому світу, залишаються, мабуть, найвпливовішим важким рок-гуртом в історії. Квитки надійдуть у продаж 14 лютого.