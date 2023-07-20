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Думали – обмін, виявилося – банальний полон: парамедикиня про вихід із «Азовсталі»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Думали – обмін, виявилося – банальний полон: парамедикиня про вихід із «Азовсталі»
Результати ворожих бомбардувань та застосування корабельної артилерії
фото з відкритих джерел

Запаси води та їжі були критично малими

Військові та медики, які до останнього обороняли Маріуполь та завод «Азовсталь», сподівалися на обмін після виходу зі свого останнього прихистку. Про це розповіла парамедикиня та колишня полонена Тетяна Васильченко з позивним Борисівна в інтервʼю Gazeta.ua.

Оборонцям Маріуполя оголосили про вихід із «Азовсталі» у травні – до цього були перемовини. Командири розуміли, що бойові комплекти ще є, але невідомо, наскільки їх вистачить. «Вода і їжа – це все доходило до критичних моментів. Тому вже на перемовинах дійшли згоди, що це буде екстракція з подальшим обміном. А виявилося – це банальний полон», – зауважила Тетяна.

Вона була впевнена, що ще неодмінно повернеться на Батьківщину. Сам вихід із території заводу тривав з 16 по 21 травня, тому що таку кількість людей не могли в один день вивести. Була домовленість, що діяв режим тиші. Обстрілів не було. Тоді вдалося побачити результати ворожих бомбардувань, застосування корабельної артилерії.

19 травня парамедикиню оформили в Оленівці, там вона пробула до 30 вересня. Згодом жінок невеликою групою вивезли в Білгородську область в Шебекіно.

У 49 років бухгалтерка Тетяна Васильченко вийшла на пенсію і несподівано для всіх вирішила стати парамедиком
У 49 років бухгалтерка Тетяна Васильченко вийшла на пенсію і несподівано для всіх вирішила стати парамедиком
фото з відкритих джерел
Тетяна Васильченко народилася на Хмельниччині. До початку повномасштабного вторгнення Росії працювала бухгалтером. Після виходу на пенсію пройшла вишкіл в добровольчому медичному батальйоні. 23 лютого, за день до повномасштабного вторгнення, відбула на позиції поблизу Маріуполя. Коли російські війська поступово стали брати місто у вогневе кільце, опинилась на «Азовсталі». 17 травня потрапила в полон до тимчасово окупованої Оленівки Донецької області. Звільнена 17 жовтня, внаслідок обміну 108 українських полонених жінок. Має дочку та онуку. Взяла під опіку сина свого побратима Бізона, який досі в полоні.

Нагадаємо, героїчні захисники Маріуполя 82 дні відтягували сили росіян на себе, даючи українській армії можливість перегрупуватися. У травні 2022 року, гарнізон, який утримував «Азовсталь», отримав наказ – припинити оборону.

Зауважимо, «Азовсталь» був останнім прихистком для медиків та військових. Там не вистачало їжі, води, медикаменти та перев'язку доводилося шукати по заводу і збирати залишки – ліки були протерміновані ще з 2019-го: парамедикиня та колишня полонена про дні на «Азовсталі».

Як відомо, російські війська 29 липня 2022 року обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень. 

Крім того, звільнений з полону воїн ЗСУ розповів моторошні подробиці теракту в Оленівці.

Раніше повідомлялося, що ввечері 8 липня захисники заводу «Азовсталь» приїхали до Львова після понад пів року вимушеного перебування на території Туреччини.

До слова, з полону повернулася речниця полку «Азов» та захисниця Маріуполя «Нава». Її коханий загинув на «Азовсталі» через три дні після одруження (відео).

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Теги: Маріуполь полон парамедики Азовсталь медик

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