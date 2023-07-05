У Росії зафіксовано спалах особливо небезпечної хвороби
Першого хворого на сибірську виразку госпіталізували наприкінці червня
Відразу чотирьом жителям республіки Туви, що в Росії, поставили діагноз сибірська виразка. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Першого хворого госпіталізували наприкінці червня.
За інформацією ЗМІ, захворілі забили коня, а потім вжили в їжу внутрішні органи тварини. М'ясо не пройшло ветеринарної експертизи. Пізніше його вилучили з обігу та знищили.
У червні мешканця Барун-Хемчикського району госпіталізували з підозрою на сибірку. За даними російських відомств, 23 червня фермер із села Біжиктіг-Хая разом із працівниками забив коня на своїй чабанській стоянці. Один із чабанів 29 червня звернувся до районної лікарні зі скаргами на погіршення самопочуття. На території району запровадили карантин.
У міністерстві здоров'я республіки інформацію поки не підтвердили.
Нагадаємо, що в березні в Підмосков'ї повідомили про новий випадок госпіталізації пацієнта з підозрою на сибірську виразку. Чоловік прибув з Чувашії, де раніше вже виявили випадки інфекції. Напередодні три випадки зараження сибірською виразкою виявили в Чувашії. Спершу інфікованою виявилася сімейна пара, у якій чоловік заразився при обробці туші бика. Чоловік встиг продати приблизно півтонни інфікованого м'яса.
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