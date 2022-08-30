Повітряні сили Словаччини зворушливо «попрощалися» з МіГ-29 (відео)

На військово-повітряній базі Малацки-Кучина відбувся прощальний проліт

У Словаччині 28 серпня відбувся останній проліт винищувачів МіГ-29. Таким було прощання з технікою перед її ймовірною відправкою в Україну. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил Словаччини.

Останній проліт винищувачів відбувся на військово-повітряній базі Малацьки-Кучина під час Міжнародного авіашоу Slovak International Air Fest (SIAF).

«Прощавайте, наші МіГи. Весь аеропорт замовк… Всі чекали на прибуття наших МіГ-29.. І момент настав. Наші красуні приїхали. У багатьох на очах були сльози. Багато хто плакав. Ви назавжди залишитеся в наших серцях», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Словаччина визначилася з термінами передачі України обіцяних літаків-винищувачів. Літаки прибудуть до України у вересні поточного року. Йдеться про радянську авіаційну техніку, зокрема, МіГ-29.

Також Словаччина 27 серпня підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО, Чехія та Польща, патрулюватимуть її небо, оскільки Братислава виводить з експлуатації радянські МіГ-29, потенційно вивільняючи ці літаки для відправки в Україну.