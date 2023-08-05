Повітряний переполох: Росія підняла винищувач на Чорним морем

Росіяни підняли в повітря Су-30, щоб перехопити американський дрон

Росіяни нібито виявили над Чорним морем американський безпілотник

Російський винищувач Су-30 зі складу чергових з протиповітряної оборони сил був піднятий у повітря через виявлення американського безпілотника над Чорним морем. Про це повідомляє Міноборони РФ.

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Як стверджують росіяни, безпілотний літальний апарат (БПЛА) MQ-9A Ripper ВПС США виявили над акваторією Чорного моря 5 серпня. Він наближався до державного кордону Російської Федерації. Після наближення російського винищувача іноземний розвідувальний БПЛА розвернувся, а російський літак повернувся на аеродром базування.

Нагадаємо, після півдня 5 серпня з аеродрому «Барановичі» злетіло дев’ять російських винищувачів Су-34 та Су-30СМ, вони перетнули кордон і вирушили до РФ.

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Раніше в окупантів був переполох через морський дрон, який наближався до берегів Криму.