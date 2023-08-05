Росія забрала з Білорусі дев’ять винищувачів і останній вертоліт
Літаки взяли курс на схід, на аеродром «Сеща»
Після півдня з аеродрому «Барановичі» злетіло дев’ять російських винищувачів Су-34 та Су-30СМ, вони перетнули кордон і вирушили до РФ. Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».
За півгодини з «Мачулищ» пішов на зліт вертоліт Мі-24 – останній вертоліт російського авіаугрупування на цьому аеродромі.
Мі-24 взяв курс на схід, на аеродром «Сеща». Вранці з аеродрому в тому ж напрямку полетіли десять російських Мі-8 та Мі-24.
Більшість цих літаків і вертольотів залишались на території Білорусі від січня поточного року.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Польщі висловило протест тимчасового повіреному у справах Білорусі за порушення повітряного простору країни військовими вертольотами, які охороняли диктатора Олександра Лукашенка.
Раніше повідомлялося, що Польща посилює охорону кордону через напружену ситуацію з Білоруссю.
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