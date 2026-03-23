У Лондоні спалено автівки єврейської служби швидкої допомоги

Поліція підозрює злочин на ґрунті ненависті

У лондонському районі Голдерс-Грін, де проживає велика єврейська громада, стався нічний напад на волонтерську рятувальну організацію Hatzola Northwest. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Невідомі підпалили чотири з шести реанімобілів, що стояли біля синагоги. Вибухи кисневих балонів у машинах розбудили місцевих мешканців, а вогонь гасили десятки пожежників. Наразі контртерористичний підрозділ поліції розслідує інцидент як антисемітський злочин, хоча офіційно статус теракту йому ще не надали.

Відповідальність за підпал нібито взяло на себе ісламістське угруповання «Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламія», оприлюднивши відповідні кадри в соцмережах. Поліція перевіряє автентичність цієї заяви та розшукує трьох осіб у масках, яких зафіксували камери спостереження. Попри значні збитки – вартість однієї автівки становить близько $166 тисяч – керівництво організації заявило, що волонтери продовжують працювати безперервно.

Британська влада гостро відреагувала на подію. Прем'єр-міністр Кір Стармер назвав інцидент «огидним нападом на фундаментальні цінності», а Міністерство охорони здоров'я пообіцяло повністю замінити знищену техніку державним коштом. Представники єврейської громади наголошують, що служба Hatzola допомагає всім громадянам незалежно від походження, і закликають до посилення заходів безпеки на тлі рекордного зростання антисемітських інцидентів у країні.

