У Лондоні спалено автівки єврейської служби швидкої допомоги

Аліна Самойленко
Поліція підозрює злочин на ґрунті ненависті

У лондонському районі Голдерс-Грін, де проживає велика єврейська громада, стався нічний напад на волонтерську рятувальну організацію Hatzola Northwest. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Невідомі підпалили чотири з шести реанімобілів, що стояли біля синагоги. Вибухи кисневих балонів у машинах розбудили місцевих мешканців, а вогонь гасили десятки пожежників. Наразі контртерористичний підрозділ поліції розслідує інцидент як антисемітський злочин, хоча офіційно статус теракту йому ще не надали.

Відповідальність за підпал нібито взяло на себе ісламістське угруповання «Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламія», оприлюднивши відповідні кадри в соцмережах. Поліція перевіряє автентичність цієї заяви та розшукує трьох осіб у масках, яких зафіксували камери спостереження. Попри значні збитки – вартість однієї автівки становить близько $166 тисяч – керівництво організації заявило, що волонтери продовжують працювати безперервно.

Британська влада гостро відреагувала на подію. Прем'єр-міністр Кір Стармер назвав інцидент «огидним нападом на фундаментальні цінності», а Міністерство охорони здоров'я пообіцяло повністю замінити знищену техніку державним коштом. Представники єврейської громади наголошують, що служба Hatzola допомагає всім громадянам незалежно від походження, і закликають до посилення заходів безпеки на тлі рекордного зростання антисемітських інцидентів у країні.

Нагадаємо, у місті Вест-Блумфілд у штаті Мічиган автомобіль врізався в будівлю синагоги Temple Israel, де також розташована школа. Після інциденту у приміщенні почалася пожежа та пролунали постріли. 

До слова, норвезька поліція затримала трьох чоловіків, яких підозрюють у причетності до вибуху біля посольства США в Осло. Слідчі розглядають інцидент як терористичний акт.

Читайте також

Рятувальники ліквідували загоряння
Трагедія в Харкові: жінка вистрибнула з 13-го поверху через пожежу
Сьогодні, 18:29
Українські військові будуть опановувавти воєнну науку вдома
Українські військові більше не навчатимуться за кордоном: Генштаб пояснив причину
Вчора, 15:59
Наслідок спалювання сухої трави у вітряну погоду
На Вишгородщині подружжя спалило господарчу будівлю, прибираючи в садку
16 березня, 11:38
Британський міністр оборони Джон Гілі заявив про вплив Путіна на тактику Ірану
Британія розкрила роль Путіна в іранських атаках дронів
12 березня, 18:28
Харків. Російська ракета влучила у багатоповерхівку
Харків. Російська ракета влучила у багатоповерхівку
7 березня, 02:20
Британські винищувачі F-35 і Typhoon на Близькому Сході перехоплюють іранські ракети й дрони
Британія заявила про право атакувати військові цілі в Ірані
6 березня, 13:45
Наслідки удару по багатоповерхівці у Кривому Розі
Кривий Ріг: російські дрони влучили у багатоповерхівку та підприємство
6 березня, 03:59
Запуск іранської балістичної ракети Fatteh-110
Іран атакував військові бази в одній із країн ЄС
1 березня, 15:59
Бійці французької армії на облавку літака під час навчань «Оріон»
Елітні підрозділи Британії та Франції відпрацювали висадку місії в Україні
27 лютого, 07:51

США розпочали перекидання морпіхів до Ормузької протоки
США розпочали перекидання морпіхів до Ормузької протоки
Литву атакував дрон невідомого типу: деталі
Литву атакував дрон невідомого типу: деталі
У Колумбії розбився військовий літак із понад сотнею солдатів на борту (відео)
У Колумбії розбився військовий літак із понад сотнею солдатів на борту (відео)
Прем'єр Вірменії зірвався на пасажирку метро: подробиці
Прем'єр Вірменії зірвався на пасажирку метро: подробиці
США визначили дату завершення війни на Близькому Сході
США визначили дату завершення війни на Близькому Сході

Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Сьогодні, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Сьогодні, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Сьогодні, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
