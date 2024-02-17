У російському Іжевську сталася сильна пожежа на підприємстві (відео)

Пожежа в будівлі в Удмуртії поширилася на площу 2800 квадратних метрів

У ніч проти 17 лютого у російському Іжевську спалахнула сильна пожежа на неназваному промисловому підприємстві. Про це повідомляє МНС Росії.

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Повідомляється, що пожежа в будівлі в Удмуртії поширилася на площу 2800 квадратних метрів. Всього у ліквідації загоряння задіяно понад 70 осіб та 33 одиниці техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Що спричинило велику пожежу, і що за об'єкт охоплений вогнем, у відомстві не повідомляють.

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Раніше повідомлялося, що уранці 15 лютого на Пушкінській площі у Москві горіла будівля майданчика для проведення заходів «Известия Hall».

За даними росЗМІ, пожежа в «Известия Hall» почалася близько 5 ранку. Що стало причиною займання, поки що невідомо. Площа пожежі в будівлі «Известия Hall» вже досягла 1500 квадратних метрів.

Також у ніч проти 15 лютого у Курському районі РФ) сталася сильна пожежа на нафтобазі. Місцева влада заявляє про нібито атаку безпілотника.

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У мережі з'явилась інформація про потужну пожежу під Курськом близько опівночі. Стверджувалося, що палає резервуар нафтобази.

Згодом губернатор Курської області Роман Старовойт пояснив інцидент. Російський чиновник стверджує, що відбулася атака дрона в регіоні, внаслідок чого і сталася пожежа на нафтобазі. Вину за подію він традиційно покладає на Україну.