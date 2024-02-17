Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У російському Іжевську сталася сильна пожежа на підприємстві (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У російському Іжевську сталася сильна пожежа на підприємстві (відео)
фото: скріншот

Пожежа в будівлі в Удмуртії поширилася на площу 2800 квадратних метрів

У ніч проти 17 лютого у російському Іжевську спалахнула сильна пожежа на неназваному промисловому підприємстві. Про це повідомляє МНС Росії.

Повідомляється, що пожежа в будівлі в Удмуртії поширилася на площу 2800 квадратних метрів. Всього у ліквідації загоряння задіяно понад 70 осіб та 33 одиниці техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Що спричинило велику пожежу, і що за об'єкт охоплений вогнем, у відомстві не повідомляють.

Раніше повідомлялося, що уранці 15 лютого на Пушкінській площі у Москві горіла будівля майданчика для проведення заходів «Известия Hall». 

За даними росЗМІ, пожежа в «Известия Hall» почалася близько 5 ранку. Що стало причиною займання, поки що невідомо. Площа пожежі в будівлі «Известия Hall» вже досягла 1500 квадратних метрів.

Також у ніч проти 15 лютого у Курському районі РФ) сталася сильна пожежа на нафтобазі. Місцева влада заявляє про нібито атаку безпілотника. 

У мережі з'явилась інформація про потужну пожежу під Курськом близько опівночі. Стверджувалося, що палає резервуар нафтобази.

Згодом губернатор Курської області Роман Старовойт пояснив інцидент. Російський чиновник стверджує, що відбулася атака дрона в регіоні, внаслідок чого і сталася пожежа на нафтобазі. Вину за подію він традиційно покладає на Україну.

Теги: росія відео місцева влада пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава МЗС заявив, що Україна не надала Ірану доказів щодо постачання країною військової техніки РФ
Іран заперечив постачання зброї Росії
17 сiчня, 18:47
В Угорщині відбулась спроба держперевороту
В Угорщині відбулась спроба держперевороту
25 сiчня, 17:58
Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа
Командувач ВМС назвав морські цілі України у війні
28 сiчня, 21:35
Проти затриманих росіян порушено кримінальну справу нібито про замах на вчинення теракту
Росія заявила про «замах» на гауляйтера Аксьонова (відео)
5 лютого, 20:24
Стубб ще під час передвиборчих перегонів казав, що не спілкуватиметься з російським диктатором
Переможець виборів у Фінляндії відповів, чи зустрінеться з Путіним
12 лютого, 15:44
Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі — Анналена Бербок, Стефан Сежурне та Радослав Сікорський
Атака безпілотників, заява «Веймарського трикутника» щодо України: головне за ніч
13 лютого, 06:50
Переказану Путіним альтернативну історію використали проти нього ж
Путін договорився: китайський актор зажадав від Росії повернути Владивосток
11 лютого, 17:42
Полонений африканець
ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу
11 лютого, 17:55
Катаріна Барлей підтвердила що ЄС матиме давати Україні зброю, у випадку відмови з боку США
ЄС замислився над розвитком власної ядерної програми – заступниця голови Європарламенту
14 лютого, 08:20

Соціум

У російському Іжевську сталася сильна пожежа на підприємстві (відео)
У російському Іжевську сталася сильна пожежа на підприємстві (відео)
У двох областях РФ прогриміли вибухи
У двох областях РФ прогриміли вибухи
Суд зобов'язав Трампа сплатити понад $350 млн у справі про шахрайство
Суд зобов'язав Трампа сплатити понад $350 млн у справі про шахрайство
Байден відреагував на плани РФ щодо ядерної зброї в космосі
Байден відреагував на плани РФ щодо ядерної зброї в космосі
Кремль проводить дезінформаційну кампанію з дискредитації Зеленського – WP
Кремль проводить дезінформаційну кампанію з дискредитації Зеленського – WP
Карти таро, життя в чотирьох стінах, безробіття. Як Лукашенко «виховує» Протасевича
Карти таро, життя в чотирьох стінах, безробіття. Як Лукашенко «виховує» Протасевича

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
МЗС відреагувало на антиукраїнські акції в Польщі
35K
Одне з міст Німеччини почало видавати біженцям спеціальні картки: подробиці
33K
ЗСУ виходять із Авдіївки? Третя штурмова повідомила про ситуацію
32K
«Досить боятися!»: у різних містах Росії почались мітинги
27K
Пекло в Авдіївці. Усе, що наразі відомо та що говорять захисники
24K
У яких країнах Європи найбільші виплати для українських біженців

Новини

Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Сьогодні, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
Вчора, 05:51
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
Вчора, 00:00
Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
15 лютого, 17:26
Найбільша приватна підтримка України під час війни. SCM Ахметова оприлюднив звіт за два роки
15 лютого, 11:28
Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами
15 лютого, 09:40

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua