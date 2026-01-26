Парламент Франції голосуватиме за заборону соцмереж для неповнолітніх

Законопроєкт передбачає обмеження доступу до соціальних платформ для дітей до 15 років

Національні збори Франції, за прискореною процедурою розглянуть законопроєкт про заборону використання соціальних мереж особам віком до 15 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Le Monde.

Законопроєкт, ініційований депутаткою партії «Відродження» Лор Міллер, передбачає заборону онлайн-платформам надавати будь-які послуги соціальних мереж неповнолітнім віком до 15 років.

Крім того, документ містить норму про заборону використання мобільних телефонів у середніх школах. Міллер розпочала роботу над ініціативою ще у листопаді 2025 року. Законопроєкт став наслідком парламентського розслідування психологічного впливу платформи TikTok на неповнолітніх, доповідачем якого була сама депутатка.

У процесі підготовки документ зазнав низки поправок, щоб уникнути можливих юридичних суперечностей із законодавством Європейського Союзу. Президент Франції Еммануель Макрон напередодні закликав парламент якнайшвидше ухвалити закон, аби він набув чинності вже до початку нового навчального року.

Подібні ініціативи щодо обмеження доступу дітей до соціальних мереж обговорюють і в інших країнах Європи. Зокрема, у Швейцарії міністерка внутрішніх справ Елізабет Бауме-Шнайдер заявила про необхідність вжити додаткових заходів для захисту дітей від ризиків соціальних платформ. Вона висловила готовність підтримати можливу заборону використання соціальних мереж молоддю, посилаючись на досвід Австралії, де соцмережі заборонили для осіб віком до 16 років.