Головна Світ Політика
search button user button menu button

Парламент Франції голосуватиме за заборону соцмереж для неповнолітніх

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Парламент Франції голосуватиме за заборону соцмереж для неповнолітніх
Французький парламент візьметься за соцмережі через шкоду для дітей
фото з відкритих джерел

Законопроєкт передбачає обмеження доступу до соціальних платформ для дітей до 15 років

Національні збори Франції, за прискореною процедурою розглянуть законопроєкт про заборону використання соціальних мереж особам віком до 15 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Le Monde.

Законопроєкт, ініційований депутаткою партії «Відродження» Лор Міллер, передбачає заборону онлайн-платформам надавати будь-які послуги соціальних мереж неповнолітнім віком до 15 років.

Крім того, документ містить норму про заборону використання мобільних телефонів у середніх школах. Міллер розпочала роботу над ініціативою ще у листопаді 2025 року. Законопроєкт став наслідком парламентського розслідування психологічного впливу платформи TikTok на неповнолітніх, доповідачем якого була сама депутатка.

У процесі підготовки документ зазнав низки поправок, щоб уникнути можливих юридичних суперечностей із законодавством Європейського Союзу. Президент Франції Еммануель Макрон напередодні закликав парламент якнайшвидше ухвалити закон, аби він набув чинності вже до початку нового навчального року.

Подібні ініціативи щодо обмеження доступу дітей до соціальних мереж обговорюють і в інших країнах Європи. Зокрема, у Швейцарії міністерка внутрішніх справ Елізабет Бауме-Шнайдер заявила про необхідність вжити додаткових заходів для захисту дітей від ризиків соціальних платформ. Вона висловила готовність підтримати можливу заборону використання соціальних мереж молоддю, посилаючись на досвід Австралії, де соцмережі заборонили для осіб віком до 16 років.

Читайте також:

Теги: Франція соціальні мережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Макрон запевнив, що виконуватиме обов’язки президента до завершення свого терміну
Макрон у новорічному зверненні згадав про Україну та дав обіцянку
1 сiчня, 06:51
Глава держави привітав французького лідера з початком головування Франції в G7
«Готуємо важливі політичні кроки». Зеленський розповів про зустріч із Макроном
6 сiчня, 16:15
Росія та Франція провели обмін в’язнями
Росія та Франція провели обмін ув'язненими громадянами – деталі
8 сiчня, 19:51
Французький вертоліт перехопив підсанкційний танкер
Зеленський відреагував на затримання Францією танкера «тіньового флоту»
22 сiчня, 18:07
У Франції знайдено мертвим російського журналіста
У Франції знайдено мертвим російського журналіста
8 сiчня, 12:59
Фермери Франції перекривають столицю через угоду з МЕРКОСУР
Французькі фермери перекривають столицю через дешевий імпорт
13 сiчня, 15:58
Франція назвала репресії в Ірані найжорстокішими в сучасній історії
Глава МЗС Франції заявив про найжорстокіші репресії в сучасній історії Ірану
14 сiчня, 15:31
Еммануель Макрон: Європа перебрала на себе розвідпідтримку України
Макрон заявив, що Франція забезпечує Україні дві третини розвідданих
16 сiчня, 08:26
Вийшов трейлер фільму «Кутюр», де головну роль зіграла Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі знялася у новій драмі «Кутюр». Коли фільм покажуть в Україні
16 сiчня, 18:43

Політика

Чи змінилися позиції Росії після переговорів? ISW проаналізував останні заяви Кремля
Чи змінилися позиції Росії після переговорів? ISW проаналізував останні заяви Кремля
Парламент Франції голосуватиме за заборону соцмереж для неповнолітніх
Парламент Франції голосуватиме за заборону соцмереж для неповнолітніх
Франція взяла під варту капітана російського танкера
Франція взяла під варту капітана російського танкера
Трамп різко відреагував на позов проти будівництва бальної зали в Білому домі
Трамп різко відреагував на позов проти будівництва бальної зали в Білому домі
WP: Трамп похвалив солдатів Великої Британії після критики щодо їх ролі у війні в Афганістані
WP: Трамп похвалив солдатів Великої Британії після критики щодо їх ролі у війні в Афганістані
Сяо Сяо та Лей Лей летять у Китай: в Японії прощаються з улюбленими пандами
Сяо Сяо та Лей Лей летять у Китай: в Японії прощаються з улюбленими пандами

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua