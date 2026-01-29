У Луцьку через алкогольне отруєння помер дворічний хлопчик 

Службі у справах дітей було відомо про неналежні умови, де проживав померлий хлопчик

Служба у справах дітей не відібрала дитину у неблагополучної родини напередодні інциденту

У Луцьку помер дворічний хлопчик. Батько дитини через власну байдужість дозволив дитині випити алкоголь замість дитячого харчування. Про це пише «Главком» із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється що дитина жила у малозабезпеченій родині. «Дворічний хлопчик помер не від хвороби і не від нещасного випадку. Замість дитячого харчування йому дозволили випити алкоголь. Вдома», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок алкогольного отруєння дитина померла. У родині був ще один хлопчик 11 років, його передали під опіку прийомній родині. За смерть дитини відповість батько дворічного хлопчика. Його обвинувачують у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною (ст. 166 КК України). Провадження вже скеровано до суду. Матір померлої дитини перебуває за кордоном. Для неї виділили окреме провадження.

В Офісі генерального прокурора розповіли, що службі у справах дітей було відомо про неналежні умови проживання дітей. Однак необхідних заходів щодо цього служби не вжили.

«Встановлено, що попри наявні повідомлення про загрозу життю та здоров’ю малолітніх дітей із неблагополучної сім’ї, посадовець не вжив передбачених законом заходів для їх примусового відібрання», – зазначили правохоронці. Тому підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі дитини отримав начальник служби у справах дітей міської ради.

Нагадаємо, як у Вінницькій області хлопчик з інвалідністю віком 10 років помер від голоду. Дитина жила в малозабезпеченій сім'ї та тривалий час мала погіршення стану здоров'я, однак соціальні служби не вилучили її з родини. Генеральний прокурор розповів, що хлопчик не їв щонайменше два місяці, через це стан дитини лише погіршувався, а його матір не зверталася за медичною допомогою.