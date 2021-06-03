Зеленський отримав другу дозу вакцини від Covid-19

Цього разу вакцинація відбулася в амбулаторії на території Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський отримав другу дозу вакцини від коронавірусу. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі 24 каналу.

Він запевнив, що в Україні, як і у всіх інших цивілізованих країнах, дуже жорстко контролюють вакцинацію громадян від коронавірусу, і президент не може бути винятком з правил. Адже є чітко визначений графік – «через скільки днів після першої дози вакцини людина може отримати другу дозу».

«У випадку з Володимиром Олександровичем цей графік був дотриманий так, як і з будь–яким іншим громадянином», – зазначив Подоляк.

Цього разу вакцинація відбулася в амбулаторії на території Офісу президента. За словами Подоляка, окремих повідомлень у ЗМІ щодо цього не було, бо це «абсолютно прогнозована і суворо формалізована річ».

Нагадаємо: першу дозу вакцини від коронавірусу Зеленський отримав 2 березня.

Зеленський повідомив, що вакцинувався на передовій із українськими військовослужбовцями як головнокомандувач.

Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.

Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.

Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.