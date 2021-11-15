Нова очільниця «Слуги народу» анонсувала реформування партії

«Слуга народу» висунула однойменній фракції низку вимог та анонсувала майбутні реформи в політсилі

Новообрана очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк планує оновити програму і статут політсили, а також створити новий вищий керівний орган – Дисциплінарну комісію. Про це Шуляк заявила під час ХІІІ зʼїзду політичної партії «Слуга народу» у понеділок, 15 листопада, повідомляє пресслужба політсили.

Так, Шуляк, зокрема, пропонує перезавантажити політичну раду партії, створити орган повсякденного оперативного управління, а саме – президію політради партії. Окрім цього, вона планує створити Дисциплінарну комісію, яка має стати вищим керівним органом.

Новообрана голова політсили має намір провести консультації з членами політради і національної ради громад, після яких внести на розгляд з’їзду нову редакцію статуту партії. Шуляк також анонсувала підготовку та внесення на розгляд з‘їзду нової редакції програми партії.

Водночас вона закликала всіх голів регіональних осередків провести діалог усередині організацій, адже вважає, що кожна регіональна організація має працювати як єдина команда на загальний результат.

«На посаді голови політсили вона також планує створити нові формати взаємодії партії з фракцією у Верховній Раді і місцевих радах», – додали у пресслужбі «Слуги народу».

Крім того, зазначається, що Шуляк запропонувала ухвалити під час з’їзду звернення до фракції у Верховній Раді з політичними вимогами невідкладно розробити, внести на розгляд парламенту та проголосувати за проєкти законів, які передбачають:

запровадження обовʼязкового пенсійного страхування;

запровадження найжорсткіших покарань за корупцію та розкрадання у Збройних силах України та Міністерстві оборони;

поліпшення матеріального забезпечення працівників освіти; управління побутовими відходами та стимулювання будівництва сміттєпереробних заводів;

впровадження невідворотності покарань для працівників поліції, прокуратури та СБУ за перевищення службових повноважень.

Відповідні пропозиції були підтримані учасниками з‘їзду.

«Це не вичерпний перелік і не остання наша вимога до фракції. Це лише початок. Партія триматиме руку на пульсі законодавчого процесу і далі», – підсумувала новообрана очільниця партії.

Зазначимо, сьогодні народна депутатка Олена Шуляк стало новою головою партії «Слуга народу».

Також «слуги» вирішили вигнати з фракції нардепа, який примкнув до Разумкова.

Раніше повідомлялося, що на посаду голови «Слуги народу» претендують п’ять кандидатів. Водночас вже ексголова «Слуги народу» хотів, щоб його наступником стала жінка.

8 листопада стало відомо, що Олександр Корнієнко залишає посаду голови партії «Слуга народу». Корнієнко має намір зосередитися на роботі першим заступником спікера Верховної Ради України.

Як відомо, 19 жовтня Рада обрала Корнієнка віцеспікером.

1 листопада фракція «Слуга народу» призначила народного депутата Андрія Мотовиловця першим заступником голови фракції.