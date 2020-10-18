Прем'єру Хорватії надійшов лист із білим порошком та погрозами
Невідомий погрожував прем'єр-міністру Хорватії
У суботу, 17 жовтня, прем'єр-міністру Хорватії Андрію Пленковича надіслали лист із невідомим білим порошком і погрозами.
Про це повідомляє N1.
Зазначається, зо лист був відправлений за адресою правлячої партії Хорватська демократична співдружність (ХДС), яку очолює Пленкович.
Після виявлення листи, співробітники штаб-квартири партії викликали поліцію, яка забрала конверт.
Повідомляється, що текст погроз закінчувався словами «для зрадників одне з ліків – «Новачок».
Раніше стало відомо, що у США перехопили посилку, адресовану президенту США Дональду Трампу. У ній виявилася смертельна отрута рицин.
Згодом у США затримали жінку, яка відправила посилки з отрутою для Трампа.