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    У світі

    Прем'єру Хорватії надійшов лист із білим порошком та погрозами

    • Розсилка
    Глава уряду Хорватії&nbsp;Андрій Пленкович - Прем'єру Хорватії надійшов лист із білим порошком та погрозами
    Глава уряду Хорватії Андрій Пленкович

    Невідомий погрожував прем'єр-міністру Хорватії

    У суботу, 17 жовтня, прем'єр-міністру Хорватії Андрію Пленковича надіслали лист із невідомим білим порошком і погрозами.

    Про це повідомляє N1.

    Зазначається, зо лист був відправлений за адресою правлячої партії Хорватська демократична співдружність (ХДС), яку очолює Пленкович.

    Після виявлення листи, співробітники штаб-квартири партії викликали поліцію, яка забрала конверт.

    Повідомляється, що текст погроз закінчувався словами «для зрадників одне з ліків – «Новачок».

    Раніше стало відомо, що у США перехопили посилку, адресовану президенту США Дональду Трампу. У ній виявилася смертельна отрута рицин.

    Згодом у США затримали жінку, яка відправила посилки з отрутою для Трампа.

    отруєння партії політика Хорватія
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