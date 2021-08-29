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    Задрімав? Байден потрапив у казус на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю (відео)

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    Президент США заснув на пресконференції з прем&rsquo;єр-міністром Ізраїлю - Задрімав? Байден потрапив у казус на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю (відео)

    Президент США заснув на пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю

    Фото Аві Охайон

    Переговори між Байденом і Беннетом проходять у США

    Президент США Джо Байден заснув на пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом, повідомляє видання 20il.co.il.

    Нафталі Беннет прибув до США для переговорів з Джо Байденом у четвер, 26 серпня.

    На пресконференції глава уряду Ізраїлю розповідав про новий етап дружби між американським та ізраїльським народами.

    «Це новий етап у прекрасній історії дружби між двома нашими народами, між Сполученими Штатами і єврейським демократичною державою Ізраїль. Ми повинні залишатися сильними», – говорив Беннет в той момент, поки Джо Байден нерухомо сидів з заплющеними очима.

    Раніше в мережу потрапило відео, на якому президент США Джо Байден проходить повз доріжку до Білого дому, на яку вказує сек'юриті, та виходить на газон.

    Нагадаємо,Байден обмовився під час свого виступу в штаті Пенсільванія, переплутавши колишнього главу держави Барака Обаму з іншим американським лідером Дональдом Трампом. Після непорозуміння президент вибачився, описавши подію як «обмовка за Фрейдом».

    Під час президентських перегонів 2020 року чинний президент Дональд Трамп називав свого 77-річного суперника «сонним Джо» за звичку засинати під час телевізійних інтервʼю.

    Як повідомлялося, президент США Джо Байден та український лідер Володимир Зеленський проведуть зустріч у Вашингтоні 31 серпня. Вдруге їх зустріч не переноситимуть.

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    Теги: США Джозеф Байден Ізраїль президент
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    Задрімав? Байден потрапив у казус на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю (відео)