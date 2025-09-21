Трамп анонсував «дуже важливе» оголошення щодо аутизму

Днем раніше Трамп заявив, що знає причину аутизму та анонсував пресконференцію

Президент США Дональд Трамп заявив у, що його адміністрація планує вже в понеділок оприлюднити висновки уряду, які стосуються аутизму. Про це він сказав на четвертій щорічній вечері засновників Американського інституту Cornerstone, повідомляє «Главком».

«У понеділок у нас буде оголошення щодо аутизму», – повідомив він, відмовившись розкрити подробиці. За словами Трампа, йдеться про «дуже важливу заяву», яку він назвав «однією з найважливіших ініціатив адміністрації».

Днем раніше Трамп заявив, що знає причину аутизму та анонсував пресконференцію. «Я думаю, ми знаємо, що є причиною аутизму», – сказав він.

Reuters повідомляє, що, за даними Wall Street Journal, згадується, що міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший може повідомити про ймовірний зв’язок між використанням препарату Tylenol під час вагітності та аутизмом. Це один з варіантів, який розглядається.

Кеннеді-молодший ще у квітні 2025 року заявляв про мету з’ясувати причину аутизму до вересня цього року. Для цього запускають велику наукову ініціативу з сотнями вчених.

Нагадаємо, науковці із Стенфордської школи медицини з’ясували, що надмірна активність у таламічному ядрі – ділянці мозку, яка фільтрує сенсорну інформацію, може спричиняти аутизм. Пригнічення цієї активності дозволило зменшити симптоми аутизму у мишей