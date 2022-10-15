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Прихильники Жириновського просять зарахувати його до лику святих

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прихильники Жириновського просять зарахувати його до лику святих
Володимир Жириновський з 2014 року підтримував окупацію Криму та Донбасу, а також допомагав бойовикам так званих ЛНР та ДНР
фото з відкритих джерел

Шанувальники скандального політика вважають, що прогнози Жириновського виявилися «пророчими»

У Росії одіозного голову партії ЛДПР, українофоба Володимира Жириновського, який помер 6 квітня 2022 року, запропонували зарахувати до лику святих. Його прихильники вважають скандального політика «пророком сучасності та героєм свого часу».

Відповідну петицію із проханням до патріарха Кирила зареєстрували на сайті change.org. Автори вказали, що прогнози Жириновського виявилися «пророчими».

«Він спрогнозував початок СВО, мобілізації та багато інших подій», – ідеться у тексті звернення.

Також у петиції запевнили, що за своє життя скандальний політик нібито не був помічений у богохульстві, але був зразковою православною людиною.

Водночас, як зазначили пропагандисти, у партії ЛДПР відмовилися коментувати вказану петицію та явно їй не зраділи.

Реакція мережі на таку новину не забарилася. Користувачі посміялися та зазначили: «Яка країна, такі і святі».

Прихильники Жириновського просять зарахувати його до лику святих фото 1

«Жириновського хочуть зарахувати до лику святих. Це дно. Придурки», «Святий пі**абол, начебто звучить», – пишуть користувачі.

Прихильники Жириновського просять зарахувати його до лику святих фото 2

Нагадаємо, про госпіталізацію українофоба Володимира Жириновського стало відомо 9 лютого. За даними джерел російських медіа, у політика діагностували 75% ураження легень на тлі інфікування коронавірусом. 25 березня російські ЗМІ повідомили про смерть Жириновського. Однак тоді спростували ці заяви.

Скандально відомий російський політик Володимир Жириновський з 2014 року активно підтримував окупацію Криму та Донбасу, а також допомагав бойовикам так званих ЛНР та ДНР, передаючи їм гроші та навіть автомобільну техніку. Останні заяви Жириновського на тлі скупчення російських військ біля кордонів України також були досить кровожерливими.

 

 

Теги: гроші партії політика смерть

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