Мешканці Білгородщини жаліються на створення «гуманітарної зони» в регіоні – ГУР

Росіяни вважають, що від них приховують всю правду

Українські розвідники перехопили розмову жителів Шебекіно Білгородської області, в якій спостерігається низький морально-психологічний стан населення. Таку розмову опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Під час розмови росіянка скаржиться, що в області все лише погіршується, а створення «санітарної зони» ніяк не допомагає.

«Звісно не спала вчора до ночі. Шарашили так, що мама не горюй. Горіло і машин скільки знову згоріло, і на Конєва, і на Губкіна. На Губкіна взагалі в будинок потрапили. Ось... Скло, машини прямо палахкотіли. Взагалі ось бульвар юності і на Конєва і це... Та нічого, і все гірше, і гірше. Санітарну зону робимо, а нам усе гірше, і гірше», – зазначила жінка.

За її словами, раніше на область летіло «то 12, то 16, 18 ракет», а тепер «32-26».

«Ну що ж це таке? Ось це вбиває найбільше, усе в них скінчилося, а в нас усе добре. Я згодна з вами щодо цього. От говорили б правду, так краще було б це все. Так і правди ніхто не знає», – пожалілася жителька Білгородської області. Вона додала, що «краще б людям повідомляли, скільки ще терпіти, але правду ніхто не хоче казати, тому і терпіння вже закінчується».

До слова, Служба безпеки України перехопила розмови російських окупантів, які ховаються від українських FPV-дронів по норах на Харківщині та моляться, аби вижити. Аудіо оприлюднила пресслужба СБУ.

«Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ разом із побратимами із Сил оборони України щодня нищать окупантів, які намагаються прорвати фронт на Харківщині», – йдеться у повідомленні. У СБУ додають, що окупанти перебувають під постійним вогнем українських захисників, тож вимушені ховатися по «норах» і молитися, щоб вижити.

Як повідомлялося, Україна може використовувати американські реактивні снаряди Gmlrs, артилерійські ракетні системи Himars й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії.