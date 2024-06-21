В Індії понад 30 людей померли від вживання алкоголю

Поліція затримала чотирьох людей за продаж незаконного алкоголю

У південному штаті Тамілнад в Індії щонайменше 34 людини померли після вживання забороненого алкоголю. Ще понад 60 людей госпіталізовані. Про це пише Deutsche Welle.

Поліція затримала чотирьох людей за продаж незаконного алкоголю та вилучила 200 літрів алкогольного напою з вмістом метанолу. Місцева влада оголосила про надання фінансової допомоги сім'ям загиблих.

Виробництво нелегальних алкогольних напоїв поширене в Індії, а випадки смерті від цих сумішей не є рідкістю. Відомо, що нелегальні постачальники додають різні хімічні речовини, зокрема пестициди та акумуляторну кислоту, до своїх продуктів, щоб підвищити силу алкоголю.

Згідно з даними ініціативи приватного сектора, Транснаціонального альянсу з боротьби з незаконною торгівлею (TRACIT) за 2023 рік, вживання цих токсичних спиртів призводить до серйозних травм, включаючи сліпоту та смерть. Серед негативних наслідків для здоров’я – пошкодження печінки, ниркова недостатність і рак.

В Індії у 2020 році зареєстровано близько 947 смертей через вживання забороненого алкоголю, тоді як у 2021 році показник впав до 782 смерті.

Незаконний продаж алкоголю популярний в Індії через низькі ціни, що робить його доступним для малозабезпечених верств населення. Заборона на продаж і споживання алкогольних напоїв у кількох частинах країни також сприяє подальшому збуту алкоголю на чорному ринку.

До слова, згідно з новим дослідженням, опублікованим Центром з контролю та профілактики захворювань США (CDC), кількість смертей, пов’язаних із вживанням алкоголю, зросла в США за останні роки майже на 30%.