Більшість німців підтримують примусову вакцинацію від Covid-19

Після появи нових штамів коронавірусу все більше німців підримують обов'язкову вакцинацію

Настрої населення кардинально змінилися після початку кампанії вакцинації від коронавірусу в Німеччині майже рік тому

Близько двох третин мешканців Німеччини виступають за загальну обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки YouGov, повідомляє Spiegel.

Так, 63% опитаних висловилися за зобов'язання всіх людей у Німеччині вакцинуватися проти вірусу. 30% виступили проти, 7% – не надали жодної інформації.

Настрої змінилися після початку кампанії вакцинації від коронавірусу в Німеччині майже рік тому. Через кілька днів після перших щеплень 26 грудня минулого року 56% людей в опитуванні YouGov були проти обов'язкової вакцинації і лише 33% були за.

Федеральний уряд також довго відмовлявся від обов'язкової вакцинації. Тепер Бундестаг має ухвалити рішення щодо цього найближчими тижнями. Відповідно до побажань майбутнього канцлера Олафа Шольца, таке рішення має набути чинності не пізніше за початок березня.

Нагадаємо, ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що уряд посилив обмеження для невакцинованих та розгляне можливість запровадження обов'язкових щеплень від коронавірусу з лютого 2022 року.

Від 2 грудня німцям, які не вакцинувалися та нещодавно не перехворіли на Covid-19, буде заборонено відвідувати низку громадських місць, у тому числі магазини та бари.

Також вона повідомила, що парламент планує розглянути можливість введення загальної обов'язкової вакцинації в Німеччині. За умови схвалення, щеплення стануть обов'язковими для всіх громадян з лютого 2022 року.

До слова, у Німеччині лікар щеплював людей саморобною вакциною від Covid-19.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловилася за початок дискусій про запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу в Європейському Союзі.

Нагадаємо, Австрія з першою з країн Європи заявила про намір зробити щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього населення з 1 лютого.

Також в Австрії за відмову від вакцинації запровадять штрафи до семи тисяч євро.

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