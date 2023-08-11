Присутність «вагнерівців» у Білорусі: ISW оцінило ситуацію

Російські джерела припустили, що «вагнерівці» планують провести другий етап свого ймовірного відходу з Білорусі 13 серпня

На суптникових кадрах видно велику кількість автомобілів у таборі «Вагнера»

Попри попередні повідомлення про відхід найманців приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» із Білорусі, бойовики продовжують зберігати присутність на базах у цій країні. Хоча переміщення на територію РФ може здійснюватися в кілька етапів, тож статус передбачуваного відходу частини «вагнерівці» залишається незрозумілим. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики звернули увагу, що на супутникових знімках за 9 серпня видно значну кількість автомобілів у таборі «Вагнера» у Цілі (район Осиповичі) у Білорусі. Ба більше, кадри можуть вказувати, що в період з 1 по 9 серпня на базу прибуло ще більше автомобілів.

Супутниковий кадр табору «вагнерівців» у Білорусі фото: Planet Labs

Супутниковий кадр табору «вагнерівців» у Білорусі фото: Planet Labs

Українські джерела продовжують повідомляти про розширення діяльності ПВК у Брестській області. Крім того,10 серпня джерело, пов'язане з «Вагнером», опублікувало кадри, що показують, що інструктори ПВК продовжують навчати білоруських військових.

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Водночас фахівці не виявили ознак, які б спростували недавні припущення від 8 серпня про те, що ПВК «Вагнер» доставила автобусами від 500 до 600 найманців із Білорусі в російські Краснодарський край, Воронезьку та Ростовську області.

Російські джерела припустили, що «вагнерівці» планують провести другий етап свого передбачуваного відходу з Білорусі 13 серпня, але невелика група інструкторів ПВК залишиться у Білорусі для навчання білоруських військових.

Ватажок «Вагнера» Євген Пригожин ще не коментував ці припущення ані безпосередньо, ані через посередників, як він це робив раніше. На думку аналітиків, він, можливо, не має повної свободи коментувати майбутнє «вагнерівців».

За даними ISW, востаннє Пригожина публічно бачили в кулуарах Економічного гуманітарного форуму Росія – Африка в Санкт-Петербурзі 27 липня, а востаннє він коментував майбутнє ПВК в аудіозаписі, опублікованому 30 липня, під час якого стверджував, що «вагнерівці», які не підписують контракти з Міноборони РФ, прибудуть до Білорусі до 5 серпня.

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Чутки про відхід ПВК «Вагнер» із Білорусі, за оцінками експертів, можуть свідчити, що Кремль, можливо, порушує положення угоди, укладеної за посередництвом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, що поклало край повстанню найманців 24 червня.

«Пов'язані з Кремлем джерела поновили атаки на Пригожина на початку серпня, а саме припущення може бути частиною інформаційної операції, спрямованої на приниження позицій Пригожина серед бойовиків ПВК «Вагнер» або з іншою метою», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, джерело в російському уряді заявило про ймовірний початок відходу бойовиків групи «Вагнера» з Білорусі назад до РФ. На думку аналітиків, це може свідчити про те, що ряд домовленостей між російським диктатором Володимиром Путіним та ватажком найманців Євгеном Пригожиним після збройного заколоту було порушено.

За оцінкою українських прикордонників, у кінці липня в Білорусі нараховувалася трохи більше п'яти тисяч «вагнерівців». Найманці Пригожина продовжують прибувати.