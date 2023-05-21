Пропагандист Соловйов притягнув у студію герб Бахмута

Соловйов заявив, що відтепер Бахмут знову Артемівськ

Пропагандист Володимир Соловйов прийшов у студію із гербом Бахмута.

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Він заявив, що відтепер Бахмут знову Артемівськ, а вагнерівці, які «визволили» місто – герої.

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Соловйов також показав фото місця, з якого зняли герб. Це була стела на в’їзді в Бахмут.

Нагадаємо, російський терорист та військовий злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков) не поділяє ентузіазму інших кремлівських пропагандистів з приводу так званого «взяття» Бахмута.