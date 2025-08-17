Головна Світ Соціум
Романтичний марафон: у США новий тренд побачень, на які чоловіки витрачають сотні доларів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Романтичний марафон: у США новий тренд побачень, на які чоловіки витрачають сотні доларів
Чоловіки у США намагаються влаштовувати тривалі побачення
фото із відкритих джерел

New York Post: 10-годинні побачення в Нью-Йорку закінчуються часто закінчуються мовчанням

Нью-Йорк стає свідком нового тренду у світі побачень – «марафонів», які можуть тривати до 10 годин і коштувати сотні доларів. Про це пише «Главком» із посиланням на  New York Post.

Але попри всі зусилля та щедрі витрати, ці романи часто закінчуються так само швидко, як і починаються, залишаючи чоловіків з порожніми гаманцями та розбитими серцями, коли їхні партнерки просто зникають без пояснень – явище, відоме як «гостинг».

«Моє серце було розбите», – зізнався 38-річний консультант з нерухомості з Нижнього Мангеттена, який побажав залишитися анонімним. Він розповів, що нещодавно організував для своєї обраниці побачення-марафон, яке тривало понад 10 годин. Усе почалося з вишуканого обіду, потім перейшло в коктейлі у затишному барі, а завершилося емоційною бесідою до пізньої ночі. Чоловік був упевнений, що знайшов ту саму, адже за час їхньої зустрічі вони обговорили все: від дитячих спогадів до життєвих цілей. Загалом побачення обійшлося йому в понад $400. Однак після того вечора жінка просто перестала відповідати на його повідомлення.

Цей випадок не є поодиноким. 29-річний фінансовий аналітик з Квінса розповів про схожий досвід. Його побачення з дівчиною з додатка для знайомств тривало майже вісім годин. За цей час вони встигли випити кави, прогулятися по Центральному парку та пообідати.

«Я думав, що це було найкраще побачення в моєму житті», – говорить він. «Ми так добре ладнали, що я навіть не помітив, як минув час. Ми пообіцяли зустрітися знову». Але наступного дня дівчина просто зникла. Його повідомлення залишилися непрочитаними, а дзвінки – без відповіді.

Чоловіки відчувають не лише фінансовий удар, але й емоційне спустошення. Вони вкладають час, енергію та гроші в те, що вважають початком серйозних стосунків, а натомість отримують раптове, болюче мовчання. Для багатьох, довгі побачення – це спосіб перевірити, чи є між ними та їхньою партнеркою справжня «хімія», чи вони просто витрачають час. Але коли ці ретельні перевірки закінчуються нічим, це сприймається як зрада.

«Це почуття, ніби мене використав», – сказав один із постраждалих. «Вона чудово провела час, поїла, випила, а потім просто викинула мене, як старий одяг. У мене не залишилося навіть шансу запитати, що я зробив не так».

Експерти з відносин зазначають, що це явище є віддзеркаленням культури знайомств у великих містах, де люди мають безліч варіантів завдяки мобільним додаткам і можуть легко перейти до наступного, якщо щось їх не влаштовує. Проте цей тренд завдає серйозної шкоди тим, хто шукає справжніх, довготривалих стосунків.

Професійна сваха Блейн Андерсон рекомендує уникати завищених очікувань при першій зустрічі, а також обмежувати побачення максимум кількома годинами. «Побачення-марафони практично завжди виявляються помилкою. Розумніше ставитися до першого побачення як невеликої перевірки, особливо якщо ви познайомилися з кимось онлайн. Зустріньтеся, поспілкуйтеся, зрозумійте, чи хочете ви проводити час із цією людиною, а після цього постарайтеся сформувати своє враження про неї», – рекомендує експертка.

Раніше стало відомо, що у представників покоління Z, або зумерів (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік), велика проблема. Як показали результати останніх опитувань, більшість зумерів не можуть собі дозволити стосунки – на побачення вони буквально не витрачають жодної копійки. Втім, навіть це все одно не заважає їм досягати успіхів. 

До слова, багато дівчат вирішили відмовитись від макіяжу на романтичних побаченнях, і їм це подобається. 

Теги: США марафон молодь

