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Патріарх Кирило розказав, як він надурив спецпосланця Папи Римського

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Патріарх Кирило розказав, як він надурив спецпосланця Папи Римського
Кардинал Дзуппі зустрівся з патріархом Кирилом
фото з відкритих джерел

Глава церкви, яка благословляла російську армію на убивства в Україні, розповів посланцю Ватикану, як він молиться за мир

Предстоятель Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) надурив представника Папи Римського Франциска – кардинала Маттео Дзуппі, який навідався у Москву в межах миротворчої місії. Патріарх Кирило, який благословляє російських військових вбивати мирних мешканців України, цинічно заявив, що переживає за український народ. У своєму дописі він розкрив деталі зустрічі зі спецпосланцем Ватикану.

На зустрічі з Дзуппі патріарх Кирило розповів, що нібито дуже стурбований, розвʼязаною Росією повномасштабною війною в Україні. «Ситуация на Украине крайне болезненна лично для меня», – сказав релігійний діяч.

Також Кирило цинічно заявив про власні переживання за українців, які страждають від російської агресії. Предстоятель Російської православної церкви, що благословив Путіна та російську армію на масові убивства українців, зауважив, що нібито молиться разом із росіянами за мир в Україні. У промові він наголосив на бажанні якомога швидше зупинити «конфлікт» заради меншої кількості жертв. Проте не зауважив, про кого йдеться: про понад 228 тис. мертвих російських окупантів, чи про майже 25 тис. (за неофіційними даними в рази більше) мирних мешканців України, які загинули внаслідок злочинних дій Росії й зокрема Путіна та його підданих.

«Страдания украинского и русского народа глубоко ранят мое сердце. Именно поэтому уже с 2014 года во всех наших храмах мы возносим особые, сугубые молитвы за мир на Украине. Мы употребляем и будем употреблять все средства, чтобы этот страшный конфликт закончился как можно скорее, чтобы было как можно меньше жертв», – сказав патріарх Кирило.

Цікаво, що предстоятель РПЦ обмежив коментарі під своїм дописом.

Нагадаємо, очільник РПЦ вважає, що «миролюбні та самодостатні» росіяни гвалтують, вбивають і грабують лише для того, аби захистити свої «священні кордони» – патріарх Кирило пояснив, навіщо треба вбивати українців.

Крім того, після оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації для війни в Україні, патріарх Кирило вкотре благословив росіян на вбивство.

Також єпископ РПЦ заявляв, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на його думку, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших. 

Раніше патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Також предстоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України – патріарх цинічно виправдав дії диктатора.

До того ж патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Відтак він укотре наголосив на тому, що церква виступає за війну в Україні, вбивства та терор українців та воєнні злочини армії рашистів. 

Зауважимо, після візиту до Угорщини наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край розв’язаній Росією проти України повномасштабній війні. ЗМІ писали, що Київ нічого про неї не знає.

У межах миротворчої місії Папи Римського Франциска його посланець кардинал Маттео Дзуппі 28-29 червня побував у Москві. Він зустрівся з російськими діячами. «Церкви можуть працювати спільно заради досягнення миру і справедливості», – поспішила передати слова патріарха російська пропагандистська преса. «Це важливо, щоб усі сили світу об’єдналися з метою запобігти великому збройному конфлікту», – сказав глава РПЦ Кирило, «путінський вівтарник», як його назвав Папа Франциск.

13 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з понтифіком під час візиту до Італії. Згодом до України прибув Дзуппі, який, зокрема зустрівся з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем, який намагався до нього донести: єдиний механізм захисту українських дітей – звільнення всієї території України.

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Теги: РПЦ вбивство Ватикан конфлікт патріарх Кирил

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