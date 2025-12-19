Головна Світ Політика
США завдали удару по іранському «тіньовому флоту»: під санкції потрапили десятки суден

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У США зазначають, що не дозволять Ірану отримувати нафтові надприбутки для розробки ядерної зброї та фінансування військових програм

Сполучені Штати посилили санкційний тиск на мережі нелегального експорту іранських енергоносіїв. Під нові обмеження потрапили компанії та судна, які допомагали Тегерану обходити нафтове ембарго, приносячи режиму багатомільйонні прибутки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

У четвер, 18 грудня 2025 року, американський уряд оголосив про запровадження санкцій проти 29 суден та низки керуючих компаній, що складають кістяк так званого тіньового флоту Ірану. За даними Вашингтона, ці танкери використовували складні та оманливі схеми судноплавства для прихованого транспортування нафти та нафтопродуктів.

Загальна вартість вантажів, перевезених цими суднами в обхід міжнародних заборон, оцінюється у сотні мільйонів доларів.

Окремий пакет обмежень запроваджено проти єгипетського підприємця Хатема Ельсаїда Фаріда Ібрагіма Сакра. Встановлено, що фірми під його контролем керували сімома танкерами із вищезгаданого списку.

Заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Джон Герлі наголосив, що адміністрація Трампа не дозволить Ірану отримувати нафтові надприбутки для розробки ядерної зброї та фінансування військових програм. «США продовжуватимуть перекривати фінансові потоки режиму, які він спрямовує на озброєння та дестабілізацію», – заявив посадовець.

Як відомо, минулого місяця в акваторії Індійського океану американська група спеціальних операцій провела успішний рейд на торговельне судно, що прямувало з Китаю до Ірану. Як повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на офіційні джерела в США, під час операції було виявлено та конфісковано військовий вантаж.

За інформацією американських чиновників, на борту судна перевозили компоненти, призначені для виробництва звичайних видів озброєння в Ірані. З огляду на потенційну загрозу, знайдений вантаж було оперативно знищено на місці.

До слова, США наклали санкції на українські компанії, які допомагали Ірану виробляти дрони та ракети. Обмеження торкнулися ще 32 фізичних та юридичних осіб із різних країн. 

За даними Мінфіну США, іранський агент із закупівель Бахрам Табібі закуповував аерокосмічні матеріали, а саме індикатори положення та магнітометри через підставні компанії по всьому світу. Серед них є і українські – ТОВ «ГК Імператив Україна» та ТОВ «Екофера».

