Протести в Узбекистані. Влада запідозрила зовнішнє втручання

Протести у Каракалпакстані спалахнули після рішення влади внести поправки до Конституції країни

У Республіці Каракалпакстан (автономія на північному заході Узбекистану) правоохоронці затримали групу організаторів масових акцій, їх звинувачують у спробі захопити органи влади регіону. Це випливає із спільної заяви парламенту, уряду та МВС Каракалпакстану, передає «Інтерфакс».

Повідомляється, що «злочинна група осіб організувала протизаконні дії з метою захоплення органів державного управління Каракалпакстану».

Зазначається, що у влади республіки «викликають стурбованість спроби окремих зовнішніх сил з-за кордону вплинути на розвиток ситуації в Каракалпакстані, у тому числі шляхом цілеспрямованих інформаційних викидів та спотворення подій, що відбуваються».

Варто зауважити, що протести у Республіці Каракалпакстан спалахнули після рішення влади внести поправки до Конституції країни.

Узбекистан хоче назавжди закріпити за собою автономну Республіку Каракалпакстан, заборонивши цій автономії вихід зі складу країни, як це зробила після анексії Криму Російська Федерація.

Таким чином, із конституції пропонується прибрати згадку про суверенітет Каракалпакстану. Також у новій редакції основного закону немає твердження, що «суверенітет Республіки Каракалпакстан охороняється Республікою Узбекистан».

Нагадаємо, що президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв завдяки змінами до Конституції може «обнулитися» за путінським зразком, отримавши право балотуватися на два наступні терміни, на які, згідно чинного законодавства, він уже не мав права.

Додамо, що конституція федеративної Росії, на яку рівняється у інших змінах Узбекистан, не допускає виходу суб'єктів федерації зі складу РФ. У статті 65-й чинного основного закону Російської Федерації йдеться лише про прийняття нових суб'єктів, а про можливість виходу не згадується.



