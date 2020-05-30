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    У світі

    Протести через вбивство афроамериканця в Міннеаполісі охопили всі Сполучені Штати

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    В деяких містах протести були мирними, однак у деяких &ndash; руйнівними - Протести через вбивство афроамериканця в Міннеаполісі охопили всі Сполучені Штати
    В деяких містах протести були мирними, однак у деяких – руйнівними

    Протестували в шести містах штату Каліфорнія, в тому числі Лос-Анжелесі і Сан-Франциско

    Протести в США, які почалися після смерті при затриманні афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, охопили всю країну.

    Про це повідомляє CNN.

    Зокрема, протести у п’ятницю ввечері пройшли у Вашингтоні та Нью-Йорку.

    Також протестували в 6 містах штату Каліфорнія, в тому числі Лос-Анжелесі і Сан-Франциско.

    Крім того, акції пройшли в штатах Колорадо, Джорджія, Іллінойс, Айова, Індіана, Кентуккі, Луїзіана, Массачусетс, Мічиган, Міннесота (Міннеаполіс), Невада, Північна Кароліна, Огайо, Техас, Вірджинія.

    Відзначається, що в деяких містах протести були мирними, однак у деяких – руйнівними.

    У Детройті в ході протестів застрелили 19-річного хлопця. Поліція повідомила, що постріл у натовп протестуючих був проведений невідомою людиною з сірого Dodge Durango, жертва пізніше померла в лікарні.

    У Міннеаполісі поліція затримала ряд людей, які ігнорували накази про розгін акції протесту.

    Повідомляється, що в співробітників правоохоронних органів стріляли, проте вони не постраждали. За даними ЗМІ, поліція застосовувала сльозогінний газ і гумові кулі для розгону натовпу.

    У Лас-Вегасі пройшли арешти після того, як протестуючі захопили частину легендарної смуги Лас-Вегас-Стріп (освітлена неоновими вогнями ділянка бульвару Лас-Вегас з елітними казино-готелями).

    У Лос-Анжелесі в ході акцій протесту поранені двоє офіцерів поліції. Акції заборонені. Демонстрантів попередили, що вони будуть заарештовані, якщо не розійдуться.

    У штаті Джорджія губернатор оголосив надзвичайний стан після протестів у столиці штату – Атланті. Було задіяно 500 працівників нацгвардії.

    У Далласі в ході протестів травмований офіцер поліції. Повідомляється, що деякі протестуючі кидали цеглини в офіцерів.

    Нагадаємо, у Міннеаполісі після смерті афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні поліцейським почалися протести. Люди спалили поліцейську дільницю, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.

    Як повідомлялося, офіцер поліції Дерек Човін, який брав участь в затриманні Флойда, заарештований.

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