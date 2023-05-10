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Путін наказав скликати військових резерву на збори

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін наказав скликати військових резерву на збори
РФ намагається відтермінувати нову відкриту мобілізацію у країн
фото ілюстративне

Владі доручено забезпечити виконання заходів щодо зборів та їх проведення

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призов на збори військових запасу. Про це повідомляють росЗМІ.

«Ухвалюю призвати громадян РФ, які перебувають в запасі, для проходження військових зборів у збройних силах Російської Федерації і органи Федеральної служби безпеки», – йдеться в документі.

Владі доручено забезпечити виконання заходів щодо зборів та їх проведення.

Путін наказав скликати військових резерву на збори фото 1

Раніше повідомлялося, що російська влада, аби відтермінувати нову відкриту обов'язкову мобілізацію у країні, націлилася на робітників-мігрантів із Центральної Азії в Росії для відправки на війну.

Нагадаємо, триває 441-ша доба повномасштабної війни Росії проти України.Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - здійснили 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Теги: путін війна росія окупанти

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