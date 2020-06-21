Путін назвав неминучим візит президента України в Москву



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Путін чекає українського президента у Кремлі

«Питання – коли, але ми почекаємо» – Путін

Керівництво України коли-небудь приїде з візитом до Москви. Це неминуче, але Росія почекає.

Про це російський президент Володимир Путін заявив на державному телеканалі, повідомляє ТАСС.

«Я думаю, що це неминуче, звичайно, це станеться», – сказав Путін, відповідаючи на питання, чи приїде коли-небудь президент України, ким би він не був, в Кремль.

«Питання – коли, але ми почекаємо», – додав він.

Крім того, він прокоментував слова президента України щодо ролі СРСР в початку Другої світової війни. Путін заявив, що у такий спосіб Зеленський «зменшує значення того, що під час війни зробив український народ».

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що слова президента України Володимира Зеленського про роль СРСР у Другій світовій війні негативно позначаться на відносинах між країнами. За словами Зеленського, до війни привела «змова тоталітарних режимів, яка в підсумку запустила «смертоносний маховик Голокосту».

Як повідомлялося, у Києві в супермаркеті «Сільпо» помітили прихильницю президента РФ Володимира Путіна, за наказом якого були окуповані Крим і Донбас. Жінка розгулювала у футболці з Путіним.

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