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    У світі

    Путін назвав неминучим візит президента України в Москву

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    Путін чекає українського президента у Кремлі - Путін назвав неминучим візит президента України в Москву
    Путін чекає українського президента у Кремлі

    «Питання – коли, але ми почекаємо» – Путін

    Керівництво України коли-небудь приїде з візитом до Москви. Це неминуче, але Росія почекає.

    Про це російський президент Володимир Путін заявив на державному телеканалі, повідомляє ТАСС.

    «Я думаю, що це неминуче, звичайно, це станеться», – сказав Путін, відповідаючи на питання, чи приїде коли-небудь президент України, ким би він не був, в Кремль.

    «Питання – коли, але ми почекаємо», – додав він.

    Крім того, він прокоментував слова президента України щодо ролі СРСР в початку Другої світової війни. Путін заявив, що у такий спосіб Зеленський «зменшує значення того, що під час війни зробив український народ».

    Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що слова президента України Володимира Зеленського про роль СРСР у Другій світовій війні негативно позначаться на відносинах між країнами. За словами Зеленського, до війни привела «змова тоталітарних режимів, яка в підсумку запустила «смертоносний маховик Голокосту».

    Як повідомлялося, у Києві в супермаркеті «Сільпо» помітили прихильницю президента РФ Володимира Путіна, за наказом якого були окуповані Крим і Донбас. Жінка розгулювала у футболці з Путіним.

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