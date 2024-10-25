Громадянське суспільство працюватиме над внутрішнім планом перемоги – Зеленський

Влада планує залучити громадянське суспільство до роботи над внутрішнім планом перемоги

Україна готує внутрішній план посилення. Зокрема, до роботи над ним планують залучити громадянське суспільство. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив очільник України, він провів тривалу нараду з військовими, розвідкою, секретарем РНБО, урядовцями, Офісом президента за підсумками нещодавньої зустрічі з представниками громадянського суспільства.

«Ключові питання – про те, що зараз поки обмежує можливості України, і як їх можна вирішити. Плануємо залучити громадянське суспільство до роботи над внутрішнім планом перемоги», – каже він.

Також Зеленський доручив зробити формат технологічної Ставки верховного головнокомандувача. «Найбільший пріоритет – це дрони, звісно. У тому числі дрони, які можуть збивати «шахеди» та інші ударні безпілотники», – додав президент.

Крім того, український лідер доручив Головному управлінню розвідки разом із Службою безпеки особливо зайнятись питаннями щодо визволення з російського полону цивільних осіб.

«Зараз по цьому результати недостатні. Опрацювали також і питання деяких законодавчих змін, які потрібні. А також санкційної політики. Нашої дипломатії. За кілька тижнів заслухаю результати», – зауважив президент.

Нагадаємо, Україна розробляє «внутрішній» план посилення. Підготовку «внутрішнього» плану посилення України президент доручив членам Ставки. За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО Олександр Литвиненко.

План описуватиме необхідні кроки України, які забезпечать «внутрішні результати». Вони стосуються «фронту, оборонно-промислового комплексу, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей».

Як відомо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Так, після представлення країнам-партнерам плану перемоги українські дипломати працюють разом з американською командою та командами тих європейських держав, від яких залежить підтримка окремих пунктів плану, або взагалі посилення українських військових.

Як повідомлялося, однією з найбільш очікуваних подій саміту ЄС та зустрічі міністрів оборони НАТО, які минули 17 та 18 жовтня у Брюсселі, став візит президента України Володимира Зеленського, який представив західним партнерам свій план перемоги. Однак план перемоги поки що викликав неоднозначну реакцію західних союзників, пише Associated Press.