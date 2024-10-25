Головна Країна Політика
search button user button menu button

Громадянське суспільство працюватиме над внутрішнім планом перемоги – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Громадянське суспільство працюватиме над внутрішнім планом перемоги – Зеленський
Президент провів тривалу нараду за підсумками нещодавньої зустрічі з представниками громадянського суспільства
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Влада планує залучити громадянське суспільство до роботи над внутрішнім планом перемоги

Україна готує внутрішній план посилення. Зокрема, до роботи над ним планують залучити громадянське суспільство. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив очільник України, він провів тривалу нараду з військовими, розвідкою, секретарем РНБО, урядовцями, Офісом президента за підсумками нещодавньої зустрічі з представниками громадянського суспільства.

«Ключові питання – про те, що зараз поки обмежує можливості України, і як їх можна вирішити. Плануємо залучити громадянське суспільство до роботи над внутрішнім планом перемоги», – каже він.

Також Зеленський доручив зробити формат технологічної Ставки верховного головнокомандувача. «Найбільший пріоритет – це дрони, звісно. У тому числі дрони, які можуть збивати «шахеди» та інші ударні безпілотники», – додав президент.

Крім того, український лідер доручив Головному управлінню розвідки разом із Службою безпеки особливо зайнятись питаннями щодо визволення з російського полону цивільних осіб.

«Зараз по цьому результати недостатні. Опрацювали також і питання деяких законодавчих змін, які потрібні. А також санкційної політики. Нашої дипломатії. За кілька тижнів заслухаю результати», – зауважив президент.

Нагадаємо, Україна розробляє «внутрішній» план посилення. Підготовку «внутрішнього» плану посилення України президент доручив членам Ставки. За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО Олександр Литвиненко.

План описуватиме необхідні кроки України, які забезпечать «внутрішні результати». Вони стосуються «фронту, оборонно-промислового комплексу, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей».

Як відомо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Так, після представлення країнам-партнерам плану перемоги українські дипломати працюють разом з американською командою та командами тих європейських держав, від яких залежить підтримка окремих пунктів плану, або взагалі посилення українських військових.

Як повідомлялося, однією з найбільш очікуваних подій саміту ЄС та зустрічі міністрів оборони НАТО, які минули 17 та 18 жовтня у Брюсселі, став візит президента України Володимира Зеленського, який представив західним партнерам свій план перемоги. Однак план перемоги поки що викликав неоднозначну реакцію західних союзників, пише Associated Press.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський президент війна українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За час проходження служби у званні молодшого сержанта Владислав Максименко зарекомендував себе з позитивної сторони, користувався авторитетом серед побратимів
Став на захист України одразу після закінчення університету. Згадаймо Владислава Максименка
Сьогодні, 09:00
Анатолій Хромчак поліг під час зустрічного бою з російським окупантом в районі Попасної
Вважався зниклим безвісти з квітня 2022 року. Згадаймо Анатолія Хромчака
21 жовтня, 09:00
У застосунку «Дія» призупинено бронювання від мобілізації
У застосунку «Дія» призупинено бронювання від мобілізації
20 жовтня, 11:58
Ізраїль не зупиниться після ліквідації лідера ХАМАС
Ліквідація лідера ХАМАС: Нетаньяху заявив, що Ізраїль не зупиниться на цьому
17 жовтня, 23:49
Україна опинилася в невизначеності після візиту Зеленського до США
Україна опинилася в невизначеності після візиту Зеленського до США
6 жовтня, 00:27
«За деякими оцінками, понад 700 тис. українських дітей для «порятунку» було перевезено до Росії», – зазначила посадовиця Естонії
До Росії вивезено 700 тис. дітей? Естонія закликає ПАРЄ скласти план порятунку
4 жовтня, 16:10
«Взяв гроші з тумбочки». Як мережа відреагувала на сімʼю корупціонерів з Хмельниччини
«Взяв гроші з тумбочки». Як мережа відреагувала на сімʼю корупціонерів з Хмельниччини
4 жовтня, 15:13
МЗС України дорікнуло Швейцарії
Нема логіки: МЗС України дорікнуло Швейцарії за підтримку «мирного плану» Китаю
29 вересня, 00:41
Трамп прийняв запрошення Зеленського приїхати до України (відео)
Трамп прийняв запрошення Зеленського приїхати до України (відео)
27 вересня, 19:53

Політика

Кожен українець у грудні зможе отримати 1 тис. грн: Зеленський розповів деталі
Кожен українець у грудні зможе отримати 1 тис. грн: Зеленський розповів деталі
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн
Громадянське суспільство працюватиме над внутрішнім планом перемоги – Зеленський
Громадянське суспільство працюватиме над внутрішнім планом перемоги – Зеленський
Україна завершила ратифікацію Римського статуту
Україна завершила ратифікацію Римського статуту
Слідом за «Голосом» державне фінансування може втратити ще одна парламентська партія
Слідом за «Голосом» державне фінансування може втратити ще одна парламентська партія
Шольц хоче, щоб Індія стала посередницею в політичному врегулюванні війни в Україні
Шольц хоче, щоб Індія стала посередницею в політичному врегулюванні війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
80K
Одна з областей посилює мобілізацію
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
24K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
20K
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Переполох у партії Порошенка. «Європейська солідарність» може втратити державне фінансування

Новини

Завершення ратифікації Римського статуту та виплата від президента. Головне за 25 жовтня
Сьогодні, 21:09
Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua